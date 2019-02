Poliisi penkoi Jari Aarnion naapurin varaston kertomatta naapurille – rikosepäilyt kuitenkin kaatuivat alkumetreille

Tutkinta Helsingin huumepoliisin ex-johtajan Jari Aarnion naapurin varastoa penkoneita keskusrikospoliisin virkamiehiä ja Aarnio-tutkinnanjohtajaa vastaan on lopetettu. Tutkinnan päättymisestä kertoi aiemmin Seiska-lehti.

Aarnion naapurin varastoon tehtiin paikanetsintä Aarnioon kohdistuneen rikostutkinnan aikana. Etsinnästä ei kuitenkaan tehty minkäänlaista pöytäkirjaa, eikä naapurille ilmoitettu, että hänen varastoaan on poliisin toimesta pengottu. Naapuri suivaantui ja teki tutkintapyynnön tapauksesta.

Syyttäjä-tutkinnanjohtaja Jukka Haavisto oli määrännyt etsinnät Aarnion kiinteistöjen lähistölle sekä niiden ulkopuolelle. Etsintää johti paikan päällä kaksi niin sanottua toimitusmiestä ja kaksi poliisia teki etsinnän naapurin vajaan.

Neljän poliisin toimia tutkittiin

Esitutkinta aloitettiin vasta, kun Seiska-lehti nosti asian esiin loppukesästä ja julkaisi kuvia poliiseista varaston luona. Poliisi yritti kuulustelemalla Seiskan päätoimittajaa Joni Soilaa saada selville kuvien alkuperän, mitä Soila ei lähdesuojaan vedoten kertonut.

Poliisin päätöksessä olla aloittamatta esitutkintaa Haavistoa vastaan kerrotaan, että kuvien aitoudesta ja varaston penkomisesta saatiin riittävä varmuus.

Syksyllä syyttäjä Tapio Mäkinen aloitti esitutkinnan kahden varastoa tutkineen poliisin ja kahden etsintöjä johtaneen poliisin toimista. Varastoa penkoneiden kahden poliisin virkarikostutkinnan Mäkinen lopetti, koska poliisit tekivät hänen mukaansa etsintöjä Haaviston antaman määräyksen rajoissa.

Etsintöjä paikan päällä johtaneet kaksi poliisia syyllistyivät Mäkisen mukaan menettelyvirheeseen, mutta heidän osaltaan asia jätettiin viemättä syyteharkintaan vähäisyysperusteella.

Tutkinnanjohtaja ei tiennyt etsinnästä

Kun poliisien toimet tutki syyttäjä Mäkinen, tutkinnanjohtaja Haaviston toimien laillisuutta selvitettiin Kaakkois-Suomen poliisissa. Esiselvityksessä tutkittiin muun muassa Haaviston tietoisuutta poliisien etsinnästä naapurin vajaan.

Päätöksen mukaan Haavisto ei ollut tietoinen alaistensa tekemisestä, eikä häntä ollut näin ollen syytä epäillä rikoksesta. Samaisessa päätöksessä todetaan, että naapurille olisi pitänyt ilmoittaa etsinnästä.

Haaviston toimia selvittäneen rikoskomisario Tuomas Pöyhösen tekemän päätöksen mukaan kyse on todennäköisesti ollut siitä, että varaston on etsinnässä katsottu olevan Aarnion käytössä, mikä on ollut virhearvio. Samaan päätyi syyttäjä Mäkinen.

Naapurin varasto sijaitsee päätöksen mukaan eri tontilla kuin hänen asuntonsa ja siitä on näköyhteys Aarnion pihalle.

– Aarnion pihamaalta katsottuna voi muodostua käsitys varaston kuulumisesta Aarnion pihapiiriin ja läheisyyteen, rikoskomisario Pöyhönen kertoo päätöksessään.