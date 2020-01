Poliisi sai kiinni epäillyn huumeiden levitysorganisaation Etelä-Suomessa – 14 kiloa amfetamiinia ja useita aseita takavarikkoon

Itä-Uudenmaan poliisi takavarikoi viime syksynä Tuusulasta ja Nurmijärveltä yhteensä noin 14,2 kiloa amfetamiinia, yhdeksän käsiasetta, kolme kivääriä sekä noin 27 000 euroa käteistä rahaa, poliisi tiedotti maanantaina. Määrä on suuri, sillä törkeän huumausainerikoksen raja on tänäkin päivänä noin 100 grammaa, kun puhutaan amfetamiinista. Törkeän huumausainerikoksen vähimmäisrangaistus on vuosi vankeutta.

Poliisi pitää pääepäiltynä Tuusulassa asuvaa 60-vuotiasta miestä, jolla on vastaavaa rikoshistoriaa taustallaan. Rikoskomisario Rauno Jämsän mukaan ei ole kuitenkaan syytä epäillä, että tutkittavaan tapaukseen liittyisi järjestäytynyttä jengirikollisuutta.

– Maahantuontitapahtumaa ei saatu selville tai sitä ketjutusta, kenen toimesta aine on maahan tullut. Tässä on kyseessä levitysorganisaatio, joka saatiin osittain ainakin selville. Täällä on ollut useampiakin myyjiä ja ostajia, on saatu poimittua isoimmat ostajat, Jämsä sanoo.

Amfetamiinia myytiin poliisin mukaan ainakin Helsingin ja Forssan alueille.

Kolme kivääriä ja muunneltuja käsiaseita

Piritakavarikon lisäksi poliisi löysi tutkinnassa kolme kivääriä. Poliisi epäilee, että kiväärit ovat yksityishenkilöiltä varastettuja. Pääepäilty on kiistänyt, että olisi itse varastanut kiväärit. Osa huumausaineista ja aseista takavarikoitiin miehen asuintalosta Tuusulasta ja osa puolestaan Nurmijärvellä sijaitsevan varastohallin piha-alueella olleesta pakettiautosta, jossa pääepäilty työhönsä liittyen usein kävi. Kaikki rahat takavarikoitiin pääepäillyn kotoa Tuusulasta.

Takavarikoidut käsiaseet oli yhtä lukuun ottamatta muunnettu toimiviksi ampuma-aseiksi alun perin starttipistooleista. Tapauksessa on ollut vangittuina pääepäillyn lisäksi yhteensä seitsemän muuta henkilöä. Pääepäilty itse on vangittuna edelleen.

Kokonaisuus siirtyy syyttäjän pöydälle syyteharkintaa varten.