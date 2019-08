Poliisi sai kiitosta ja kannustusta Jyväskylän keskustassa – työturvallisuus huoletti Poliisin päivä -tapahtuman kävijöitä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Poliisin päivä -tapahtumaa vietettiin Jyväskylässä keskellä vilkasta kaupunkikeskustaa, jossa erilaiset tapahtumat saivat väkeä tuhatmäärin liikkeelle.

Aren aukiolla oli tavattavissa sekä poliiseja että kalustoa, joka kiinnosti erityisesti lapsiperheitä. Lapset suorastaan jonottivat pääsyä poliisiauton ohjaamoon ja ja sisätiloihin.

– Täällä on ilahduttavan paljon lapsia, kiitteli vanhempi rikoskonstaapeli Jouko Meriläinen.

Kaiken ikäisten ja varsinkin lasten kiinnostus on poliisin näkökulmasta tärkeää, sillä tilaisuuksia päästä esittämään kysymyksiä ja juttelemaan arkipäiväisistä asioista on harvoin.

– Lasten kautta perheissä syntyy luottamus ja kiinnostus poliisia ja poliisin ammattia kohtaan. Me tarvitsemme uusia poliiseja tulevaisuudessakin, sanoi Meriläinen.

Laukaalaiset Tiitus Jäntti, 10 ja Joa Toivola 11 "kuulustelivat" Meriläistä laajasti ja suorittivat perinpohjaisen tutkinnan kalustolle. Ammatinvalinta oli pojilla selvä.

– Haluan poliisiksi isona, koska tykkään auttaa ihmisiä ja ammatti kiehtoo, sanoi Toivola.

– Minulla on samanlaiset ajatukset, ihmisten auttaminen on mieluista. Poliisin ammatti on ehkä vaarallinen, mutta se ei pelota, sanoi Jäntti.

Poliisin ammatin vaarat ja yleinen turvallisuus olivat monella kansalaisella mielessä johtuen viime viikonloppuna Porvoossa tapahtuneesta poliiseihin kohdistuneesta ampumisesta. Moni paiskasi Aren aukiolla poliisille kättä tai taputti olalle ja toivotti jaksamista ja riittäviä resursseja.

– Ihmiset ovat kyselleet turvallisuudesta ja esittäneet huolta poliisien riittävyydestä. Porvoon tapauksesta on kyselty erittäin paljon, kertoi komisario Jari Lindholm.

Tapahtuman teemana oli nettiturvallisuus. Siitäkin moni halusi kertoa ikäviä kokemuksiaan poliisille.

Poliisin vahvuutta Aren aukiolla täydensivät poliisiopiskelijat, jotka suorittavat harjoittelua Sisä-Suomen poliisissa.

– Sanoin neljävuotiaana ensimmäisen kerran, että haluan poliisiksi, kertoi nuorempi konstaapeli Mira Ohtonen, joka valmistuu poliisikorkeakoulusta ensi vuonna.

Suvussa on poliiseja yhteensä viisi, joten ammatti ei ole ollut Ohtoselle aivan vieras.

Ohtosen mukaan poliisiksi aikovan ei tarvitse olla kympin oppilas, mutta monipuolinen kiinnostus kaikkia kouluaineita kohtaan on tärkeää. Myös henkistä tasapainoisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa tarvitaan sekä tietysti nuhteetonta elämäntapaa.

– Kannustan kyllä tähän ammattiin, tämä tarjoaa paljon vaihtoehtoja, sanoi Ohtonen.