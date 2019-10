Poliisi tavoittelee mielenosoituksiin varustautumisella myös pelotevaikutusta – esimerkiksi paineilma-aseen näkymisen ajatellaan rauhoittavan väkijoukkoa

Se, miten poliisi varustautuu yleisötapahtumiin, kuten mielenosoituksiin ja jalkapallo-otteluihin, perustuu ennakkotietoihin pohjaavaan uhka-arvioon, kertoo poliisitarkastaja Ari Alanen Poliisihallituksesta (Poha).

– Uhka-arviossa arvioidaan tapahtuman luonnetta, minä viikonpäivänä ja mihin vuorokauden aikaan se järjestetään sekä mitä tapahtumapaikan lähellä on. Siihen voivat vaikuttaa myös aiemmat vastaavanlaiset tapahtumat, Alanen sanoo STT:lle.

Arvio ohjaa Alasen mukaan muun muassa paikalle menevien poliisien määrää, heidän sijoittumistaan paikalla sekä annettavia toimintaohjeita.

Poliisin varustautuminen on herättänyt keskustelua lauantaina Helsingissä järjestetyn, Turkin toimia Syyriassa vastustavan mielenosoituksen jälkeen. Paikalla oli mellakkavarusteisia poliiseja ja kuvamateriaalin perusteella poliisi oli varustautunut myös koirilla ja projektiili- eli paineilma-aseella.

Alasen mukaan projektiiliase, tai poliisin kielellä "projektiililaukaisin", on yksi poliisin voimankäyttövälineistä ja sitä käytetään muillakin tehtävillä.

– Useimmiten se on autossa sisällä, mutta jos on tällainen mielenosoitustilanne, jossa poliisi on ulkona pitkiäkin aikoja, niin silloin on mahdollista, että se otetaan mukaan kaiken varalta.

Projektiiliaseen, kuten muunkin varustautumisen näyttämisellä tavoitellaan Alasen mukaan myös ennalta estävää pelotevaikutusta.

– Ajatellaan, että aseen näkyminen myös rauhoittaa joukkoa. Poliisi pyrkii välttämään kaiken voimankäytön ja ennalta estämään kaikki konfliktit. Jos on sellaisia keinoja, joilla tilanteita voidaan estää, niin toki niitä käytetään.

Merkitystä ei välttämättä järjestäjällä, vaan osallistujilla

Poliisi on perustellut mielenosoitukseen varustautumista ja mielenosoittajien auton kieltämistä saman viikon maanantaina olleen mielenosoituksen järjestyshäiriöillä. Mielenosoituksen yhteydessä rikottiin Turkin suurlähetystörakennuksen ikkunoita, ja poliisin mukaan iso kivi lensi läheltä yhden poliisin päätä. Poliisi tutkii asiaa.

Lauantaisen mielenosoituksen järjestäjän, Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkoston edustajan mukaan solidaarisuusverkosto ei ollut mukana järjestämässä maanantain mielenosoitusta, ja hän ihmettelee, miksi poliisi niputtaa tapahtumat yhteen. Edustaja pyysi pysyä jutussa nimettömänä, koska kertomansa mukaan hänellä on ollut ongelmia Turkin hallinnon kanssa.

Alanen kommentoi yleisesti ja sanoo, että järjestäjän ei välttämättä tarvitse olla sama kuin aiemmassa tapahtumassa, jotta se otetaan huomioon uhka-arviossa.

– Lähtökohtaisesti, jos on odotettavissa, että mielenosoitukseen osallistuvat henkilöt ovat pääasiassa samoja kuin jotka ovat vastaavanlaisiin tilanteisiin osallistuneet, sitten sillä ei ole niin merkitystä, kuka tapahtuman järjestää, Alanen sanoo.

Helsingin poliisin hälytys- ja valvontatoiminnan johtaja, ylikomisario Jere Roimu sanoi maanantaina, että mielenosoituksen kommentoinnista vastaa Helsingin poliisin viestintä. Viestinnästä ei vastattu puhelimeen.

Mielenosoituksen järjestäjä syyttää poliisia ylireagoinnista

Poliisi perusteli auton kieltämistä myös mielenosoittajien ja muiden ihmisten turvallisuudella, koska reitti kulki isoja Helsingin katuja ja paikalla oli pieniä lapsia kävelemässä ja muutenkin paljon jalankulkijoita.

STT:lle puhunut solidaarisuusverkoston edustaja sanoo, että autosta ei ollut ilmoitettu poliisille, eikä poliisi ollut siitä ennalta kiinnostunut.

– Ennakkoilmoituksessa ei kysytty siitä. Se jälkeen poliisi lähetti sähköpostilla lisäkysymyksiä, mutta silloinkaan autosta ei tiedusteltu, edustaja sanoo.

STT on saanut Helsingin poliisilta mielenosoituksen ennakkoilmoituksen, eikä siinä ole mainintaa autosta.

Mielenosoituksen järjestäjän edustajan mukaan aiemmin auton ottamiselle mielenosoituksiin ei ole ollut esteitä. Edustaja katsoo, että poliisin varustautumistaso, auton kieltäminen mukaan lukien, oli poliisilta perusteetonta ja ylireagointia.

– Meidän mielestä poliisin toiminnan pitäisi perustua siihen, että turvataan poliittisen ilmaisun onnistunut toteutus. Varustautuminen ei ollut millään tavalla suhteessa mielenosoituksen olosuhteisiin. Poliisi on ylimitoittanut toimintansa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi sunnuntaina pyytäneensä poliisilta selvitystä varustautumisesta ja uhka-arvioiden tekemisestä viime päivien mielenosoitusten osalta.