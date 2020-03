Poliisi tekee tällä viikolla tehovalvontaa Suomen teillä – suojatiesäännöt ja kännykän käyttö syyniin

Poliisi valvoo koko tämän viikon tehostetusti muun muassa suojatiesääntöjen noudattamista ja turvalaitteiden käyttöä. Lisäksi erityisessä syynissä on myös muita tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi kännykän käyttö ajon aikana.

Viimeisimpien vuosien aikana on kuollut keskimäärin 20 ja loukkaantunut 400 jalankulkijaa vuodessa, kerrotaan poliisin tiedotteessa. Lähes kaksi kolmesta jalankulkijan kuolemantapauksesta ja jopa 90 prosenttia loukkaantumisista tapahtui taajamissa.

Viime vuonna kaikista tieliikenteessä kuolleista noin 7 prosenttia oli jalankulkijoita.

– Suojatie ei valitettavasti edelleenkään ole nimensä veroinen, koska uhreista joka viides menehtyi suojatiellä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Kallion mukaan suojatiellä tapahtui myös yli puolet jalankulkijoiden loukkaantumisista.

Suojatiesääntöjen noudattamisessa parannettavaa

Tiedotteen mukaan suojatiellä menehtyneistä yli puolet ja loukkaantuneista noin kolmasosa oli 65-vuotiaita tai iäkkäämpiä. Reilu neljäsosa loukkaantuneista taas oli lapsia tai nuoria.

– Tästä johtuen valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota ajoneuvon kuljettajien liikennekäyttäytymiseen lähestyttäessä suojateitä, joille on pyrkimässä lapsia tai vanhuksia, Kallio sanoo.

Kallio muistuttaa autoilijoita valppaudesta. Lain mukaan suojatietä lähestyvän ajoneuvon on liikuttava sellaisella nopeudella, että kuljettaja voi tarvittaessa pysäyttää ajoneuvon ennen suojatietä. Esteetön kulku on annettava paitsi suojatiellä olevalle, myös jalankulkijalle, joka on vasta astumassa suojatielle.

Kallion mukaan tässä on Suomessa parantamisen varaa.

– Monesti jalankulkijat eivät saa esteetöntä kulkua suojatielle, vaan joutuvat odottamaan suojatien edessä ajoneuvojen kuljettajien laiminlyödessä velvollisuutensa hidastaa ja jopa pysähtyä ennen suojatietä, hän kertoo.

Tarkkaamattomuus johtuu usein kännykän käytöstä

Kallion mukaan onnettomuusriskiä voi pahentaa entisestään se, että kuljettajan keskittyminen ajamiseen ja ympäristöön on muualla. Tarkkaamattomuusvalvonnassa valvotaankin tällä viikolla kaikkea toimintaa, mikä vie keskittymisen muualle ajamisesta ja havainnoinnista.

Kallion mukaan tyypillisimmin tarkkaamattomuus johtuu puhelimen käytöstä ajon aikana. Kännykän käytöstä ajon aikana annettiin viime vuonna vastaavassa valvonnassa rikesakkoja yhteensä 740 kappaletta.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut.

– Turvavyöttömän takamatkustajan henkilövahinkoriski voi olla taajamanopeudella tapahtuvassa törmäyksessä kolminkertainen turvavyötä käyttävän vammariskiin verrattuna, Kallio sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna turvavöiden käytön laiminlyönneistä annettiin jopa 1 400 rikesakkoa.

Maassa oleskelun syyt tarkkailussa

Liikenteen valvontaviikon aikana tarkastetaan myös ulkomaalaisten maassa oleskelun edellytykset. Valvontaa tehdään muutoinkin osana päivittäistä peruspoliisityötä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun poliisitehtävällä poliisin asiakkaana olevan ihmisen henkilöllisyys tarkastetaan ja hänen osoittautuessa ulkomaalaiseksi, varmistetaan samalla myös hänen maassa oleskelunsa edellytykset, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Mia Poutanen tarkentaa tiedotteessa.

Tämän lisäksi poliisilaitokset voivat tehdä tarkastuksia esimerkiksi ravintoloihin tai muihin etukäteen suunniteltuihin kohteisiin. Nämä valvontatoimenpiteet perustuvat poliisin mukaan etukäteen saatuihin vihje- tai analyysitietoihin. Toimenpiteet eivät sen sijaan saa perustua pelkästään todelliseen tai oletettuun etniseen alkuperään, tiedotteessa kerrotaan.