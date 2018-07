Poliisi toivoo lisää havaintoja Lahden Kasakkamäen konepistooliampujasta

Hämeen poliisi toivoo lisää havaintoja Lahden Kasakkamäessä maanantaina 18. kesäkuuta tapahtuneesta konepistooliampumisesta. Rikoksesta epäiltynä oleva lahtelainen noin 30-vuotias mies on yhä vangittuna.

Poliisi kertoi aikaisemmin, että konepistoolilla oli ammuttu sarjatulella kohti kerrostalon ovella ollutta henkilöä.

Poliisi olettaa, että ampujaksi epäilty saapui Lahden keskustaan melko pian ampumisen jälkeen eli noin kello yhden jälkeen maanantaiyönä. Ampujalla oli tekoaikana yllään paita, jonka selässä oli teksti: YES YOU CAN.

Poliisi pyytää havaintoja epäillystä sunnuntain (17.6.) ja maanantain (18.6.) väliseltä yöltä.

Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse 0 295 437 444 tai sähköpostitse: pitkakestoinentutkinta.ph.hame@poliisi.fi.