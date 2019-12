Poliisi tutkii Espoon kemikaalivarastoon tunkeutumista törkeänä huumausainerikoksena – tunkeutujat olivat kiinnostuneita merikontista

Eilinen hyökkäys espoolaiseen kemikaalivarastoon liittyy huumeisiin. Poliisi kertoi tänään, että se takavarikoi suuren määrän huumeita ja tutkii tapahtumaa epäiltynä törkeänä huumausainerikoksena.

Poliisi sai eilen puolenpäivän aikaan hälytyksen, että Espoon Karapellontiellä sijaitsevaan Algol -yhtiön kemikaalivarastoon on tunkeutunut naamioituneita ihmisiä. Yhtiön toimitusjohtaja Alexander Bargum kertoo, että tilanteeseen joutunut yhtiön työntekijä soitti hätäkeskukseen.

– Hän oli ollut itse siinä ryöstötilanteessa ja päässyt sieltä pakenemaan. Hän soitti saman tien hätänumeroon ja samalla meidän pääkonttorille, Bargum sanoo STT:lle.

Tunkeutujat ovat olleet kiinnostuneita merikontista, joka oli ennen hyökkäystä saapunut varastolle kuljetusyrityksen kuorma-auton kyydissä, Bargum kertoo. Hänen mukaansa kontti ei ollut Algolin, vaan sen sisältöä oltiin vain purkamassa yhtiön varastolle.

Ylen mukaan poliisi epäilee, että kontissa oli kokaiinia.

Tunkeutujat pahoinpitelivät kuorma-auton kuljettajaa ja Algolin työntekijöitä.

– Kuljetusliikkeen palveluksessa ollut henkilö loukkaantui, ja myös meidän henkilökuntaan kohdistui väkivaltaa ja vakavia uhkauksia, Bargum sanoo.

Poliisi on aiemmin vahvistanut, että yksi ihminen loukkaantui lievästi.

Bargum kertoo, että hänellä ei ole tällä hetkellä tarkkaan tiedossa, mistä kuorma-auton lastissa ollut merikontti oli alun perin lähtöisin.

– Ulkomailta se tuli joka tapauksessa ja kuljetettiin Vuosaaren satamasta meille. Kontin lähtömaata en ihan tiedä, ja on tietysti mahdollista että sille on tapahtunut jotain matkalla.

Kontin oikean sisällön piti Bargumin mukaan olla teräshiekkaa tai vastaavaa materiaalia.

– Ilmeisesti jossain kohtaa on päätetty, että huumeita kuljetetaan Suomeen. Sitten on etsitty Suomeen menevä kontti ja laitettu ne sinne, ja osattu jollain tavalla seurata konttia, Bargum sanoo.

Epäillyt yrittivät poistua maasta laivalla

Hyökkäyksen jälkeen iltapäivällä poliisi julkaisi kahden miehen kuvat ja pyysi havaintoja heistä ja mustasta Volkswagen Passat henkilöautosta. Helsingin Sanomat kertoi eilen, että poliisin ilmoittamalla rekisterinumerolla löytyy vuoden 2005 Passat Tanskan autorekisteristä. Omistajasta ei ollut saatavilla tietoa, mutta rekisterin mukaan omistaja on vaihtunut viimeksi puolitoista vuotta sitten ja että Tanskan poliisi ei etsi sitä.

Eilen illalla poliisilla oli toinen operaatio Helsingin Olympiaterminaalissa, missä se sai epäillyt kiinni. Poliisin mukaan he olivat poistumassa maasta. Poliisi ei ole kertonut epäiltyjen tarkkaa määrää, ainoastaan sen, että kaikki ovat ulkomaan kansalaisia. Ylen mukaan epäillyt ovat Ruotsin, Tanskan ja Albanian kansalaisia.

Ylen mukaan Silja Linen Serenade-matkustajalaiva jumittui satamaan poliisioperaation ajaksi. Poliisi kertoi Twitterissä tarkastaneensa laivan hyttejä. Laiva pääsi Ylen mukaan liikkeelle noin puoli tuntia myöhässä aikataulustaan.

Epäillyn huumausainerikoksen ja siihen liittyvän hyökkäyksen tutkinnassa ovat mukana Länsi-Uudenmaan poliisin lisäksi keskusrikospoliisi (KRP) ja Tulli. Poliisi ei ole kommentoinut sitä, mistä huumeista on kyse. STT ei ole tänään tavoittanut tutkinnanjohtajaa.

Neljä eri konttisalakuljetustapaa

Euroopan poliisiviranomainen Europol kertoo tuoreessa raportissaan, että merireittien hyväksikäyttö kansainvälisessä huumekaupassa on kasvava uhka. Vain noin kaksi prosenttia kuljetuskonteista tarkastetaan, Europol kertoo. Viime vuosina on Europolin mukaan tullut ilmi yhä uusia tapoja hyödyntää merireittejä huumeiden salakuljetuksessa.

Europol on tunnistanut neljä erilaista salakuljetustapaa, joissa merikontteja on hyödynnetty. Niin sanottu "rip on rip off" -salakuljetuksessa konttia hyödynnetään kontin virallisilta käyttäjiltä salaa. Huumeet lastataan konttiin lähtöpaikassa, ja niiden on tarkoitus kulkea määräpaikkaansa ilman, että kontin lähettäjä, kuljettaja tai oikea vastaanottaja tietää niistä.

Toinen esimerkki on niin sanottu vaihtosalakuljetus, jota käytetään Europolin mukaan yhä enemmän Euroopassa. Siinä huumeet sijoitetaan ensimmäiseen konttiin helposti saataville. Ennen kontin tarkastusta huumeet siirretään joko sellaiseen konttiin, jonka tulliviranomaiset ovat jo tarkastaneet tai jota ei olla tarkastamassa.

Lisäksi huumeita on salakuljetettu merikonteissa piilotettuna varsinaisiin kuljetettaviin hyödykkeisiin tai kontin rakenteisiin.

Vuosaaren satamassa banaanikontista löytyi syksyllä 12 kiloa kokaiinia

Syyskuussa Helsingin Vuosaaren satamassa takavarikoitiin 12 kiloa kokaiinia Etelä-Amerikasta tulleesta banaanikontista. Vielä marraskuussa ei Tullin mukaan ollut vielä tietoa, mistä Etelä-Amerikan maasta huumeet ovat peräisin. Kontti oli tullut Suomeen Saksan ja Pietarin kautta.

Viranomaiset pääsivät huumeiden jäljille sattumalta. Satamatyöntekijä, jonka tehtävänä on kiertää satama-alueella, huomasi kaksi miestä kontin luona ja ilmoitti tunkeilijoista hätäkeskukseen. Tulli löysi huumeet kontin kylmälaitteiston sisältä.

Tutkinnanjohtaja sanoi marraskuussa, että on todennäköistä, että kontilla käynyt kaksikko ei toiminut yksin.

– Kun ottaa huomioon huumausaineen määrän ja arvon, taustalla on isompi organisaatio. Yleensä ne, jotka käyvät hakemassa tavaraa tai siirtelevät tavaraa, ovat organisaation pohjalla ja ottavat isoimman riskin, tutkinnanjohtaja Janne Kallio sanoi.

Kallion mukaan Vuosaaren tapauksessa kyse on ollut niin sanotusta ripoff-salakuljetuksesta, jota hänen mukaansa on havaittu Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa, mutta ei juuri Suomessa. Tutkinta jutussa on kesken.