Poliisi tutkii Lempäälässä ammutun miehen toimia murhan yrityksenä, vainaja oli suomalais-brittiläinen

Lempäälän ampumisessa kuollut mies on tunnistettu. Keskusrikospoliisin mukaan hän oli vuonna 1992 syntynyt suomalais-brittiläinen mies, joka oli asunut Suomessa useita vuosia.

Mies tulitti hänet pysäyttäneitä poliiseja, ja poliisi tutkii ampumista murhan yrityksenä ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Yksi poliisi haavoittui ylävartaloon.

Poliisi oli ennen ampumista ajanut miestä takaa pitkän matkan. Mies oli poliisin mukaan ajanut huomattavaa ylinopeutta ja ohitellut muita autoja holtittomasti moottoritiellä. Tiedossa ei ole, että kaahauksesta olisi seurannut onnettomuuksia tai kolareita.

Tilanne alkoi iltapäivällä hieman ennen kolmea, kun poliisin pysäytti Lempäälän Moisiossa epäilyttävältä vaikuttaneen ajoneuvon, joka kaasutti tilanteesta pakoon. Poliisi lähti takaa-ajoon usean partion voimin ja kiilasi pakenevan auton usean kilometrin jälkeen valtatie kolmelta Lempäälään menevän rampin jälkeen Turuntiellä.

Iltalehden saamassa videossa näkyy, miten poliisiautot kiilaavat punaisen henkilöauton tieltä.

Autossa oli aluksi mukana kaksi muuta nuorta miestä, mutta he jäivät matkan varrella kyydistä pois ja kuljettaja jatkoi pakoaan yksin.

Poliisin aseenkäyttöä selvittää valtakunnansyyttäjä. Aseenkäytöstä ei ole aloitettu esitutkintaa.

Tutkija: Väkivalta poliiseja kohtaan on lisääntynyt ja saanut uusia muotoja

Tilastoitu väkivalta poliisia kohtaan on kaksinkertaistunut vuodesta 1999 tähän päivään, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun tutkija, komisario Henri Rikander . Väkivalta on myös entistä monimuotoisempaa. Käytössä on ampuma-aseiden lisäksi erilaisia astaloita, veitsiä ja jopa sotilastarvikkeita.

– Väkivalta poliiseja kohtaan on saanut uusia muotoja: jos ennen on lyöty ja potkittu, nyt tulevat kaikki väriskaalat käyttöön – ampuma-aseet, sotilastarvikkeet, pureminen ja lyöminen.

Rikander puhuu myös intensiteetistä eli siitä, että tapahtuma kestää pitkään ja sen aikana tehdään useita tekoja.

– Nämä haastavat poliisin taktiikan, voimankäyttövälineet ja suojavälineet.

Hän pitää tilannetta huolestuttavana.

– Ruotsissa vuosittain satoja poliiseja parhaassa työiässä lähtee kokonaan pois töistä, koska väkivalta on lisääntynyt. Siellä on tehty hankkeita lainsäädännön ankaroittamiseksi, eli rangaistuksia kovennettaisiin, poliisien vahingonkorvausmahdollisuuksia parannettaisiin ja lisäksi palkkauksesta on puhuttu.