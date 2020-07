Poliisi tutkii Postin nimissä tehtyjä ammattimaisia huijauksia – kokonaisuudessaan rikoshyöty noin 250  000 euroa

Helsingin poliisilaitos tutkii Postin nimissä tehtyjä ammattimaisia huijauksia. Poliisin tiedossa on kaikkiaan lähes 100 uhria, joista 30:n tapaukset ovat viime viikonlopulta ja sen jälkeen. Viime viikonlopun osalta rikoshyöty on ollut noin 19 000 euroa.

Rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että kokonaisuudessaan rikoshyöty on ollut noin 250 000 euroa.

Kaikissa tapauksissa Postin saapumisilmoitukselta näyttävä tekstiviesti on ohjannut käyttäjän www.smartpostkoodi.net- tai www.smartpostseuranta.com -verkkosivuille.

Tietojen kalastelua varten tehty väliaikainen sivusto on pyytänyt kävijää tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla. Ainakin Nordean ja OP:n verkkopankkitunnuksia ja henkilötietoja hyödyntämällä on haettu pikalainoja.

Lainarahat on siirretty heti suomalaiselle pankkitilille ja nostettu välittömästi ulos automaatista Virossa.

– Huijaukset ovat ammattimaisesti toteutettu. Verkkosivu on kaikilla kerroilla ollut käytössä vain yhden viikonlopun, jonka aikana tekstiviestejä on lähetetty paljon. Rahat on nostettu muulien avulla samana viikonloppuna, Risu sanoo.

Rahojen nostamiseen on käytetty muuleja eli henkilöitä, joiden tehtävänä on vastaanottaa rikoksella hankittua omaisuutta ja toimittaa se ketjussa eteenpäin. Muulina toimiminen on rangaistava teko.

Risun mukaan tilien haltijat ovat epäiltyinä rahanperusrikoksista. Poliisilla ei ole kuitenkaan vielä epäilyksiä siitä, ketkä ovat niin sanottujen muulien yläpuolella.

Domainit olleet hyviä ja uskottavia

Poliisi kehottaa ottamaan yhteyttä omaan pankkiin ja ilmoittamaan poliisille, jos on saanut tekstiviestin ja antanut tietoja huijaussivustolle.

Risun mukaan ihmisten on ollut vaikea välttää nyt tehtyä huijausta, sillä domainit ovat olleet hyviä ja uskottavia. Lisäksi huijaus on tehty koronatilanteessa, jossa verkkokauppa on lisääntynyt runsaasti.

Yhtenä keinona välttää huijaukset on mennä suoraan palveluun Postin sivujen kautta. Huijauksen tunnistaa myös siitä, että huijauksessa kysytään usein puhelinnumeroa. Normaalissa verkkotunnistautumisessa puhelinnumeroa ei tarvita.

– Ainoa erottava piirre tai varoitusmerkki näissä kalasteluissa on se, että kysytäänkin puhelinnumeroa, Risu sanoo.

Risun mukaan Postin nimissä tehty huijaus on ollut siksikin vaikea välttää, että älypuhelin lisää huijausviestin samaan viestiketjuun postin lähettämien aitojen viestien kanssa. Poliisin tiedossa olevat ensimmäiset tapaukset ovat huhtikuulta.