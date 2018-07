Poliisi tutkii automurtojen sarjaa Jyväskylän Huhtasuolla – kaipaa vihjeitä

Useisiin autoihin on murtauduttu Jyväskylän Huhtasuolla kesä–heinäkuun aikana. Autoja on saatu otettua luvatta käyttöön tai niistä on varastettu omaisuutta.

Valtaosa teoista tapahtui viime viikon tiistain ja lauantain välisenä aikana, mutta tutkittavana on rikoksia jo kesäkuun puolivälistä lähtien. Rikoksia on tapahtunut Kangasvuoressa, Kangaslammella ja Pupuhuhdassa.

Poliisi epäilee tapausten liittyvän toisiinsa. Tietoja ja havaintoja tapauksista voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi tai soittaa poliisin vihjenumeroon 0295 414 811.