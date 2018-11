Poliisi tutkii epäiltyä murhaa Sonkajärvellä Pohjois-Savossa

Poliisi löysi kuolleen miehen yksityisasunnosta Pohjois-Savon Sonkajärvellä keskiviikkoiltana. Poliisi kertoo tutkivansa miehen kuolemaa murhana, koska epäillyssä henkirikoksessa on käytetty voimakasta väkivaltaa. Uhri on sonkajärveläinen vuonna 1976 syntynyt mies. Hänet löydettiin kotoaan.

Poliisi on tehnyt kiinniottoja asiaan liittyen, ja kiinni otettujen osuutta tapahtuneeseen on tutkittu. Poliisi ei ota vielä kantaa kiinni otettujen henkilöiden määrään, ikään tai sukupuoleen. Kiinniotot on poliisin mukaan tehty eri asunnoista Ylä-Savon alueella.

Poliisi lupailee, että asiasta kerrotaan lisää seuraavan kerran perjantaina.