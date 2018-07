Poliisi tutkii epäiltyä työsyrjintää Aamulehden päätoimittajavalinnassa

Sisä-Suomen poliisilaitos on avannut esitutkinnan Aamulehden päätoimittajavalinnasta vuonna 2017, poliisi tiedottaa. Tapausta tutkitaan epäiltynä työsyrjintänä. Nykyisin valtioneuvoston viestintäjohtajana toimiva Päivi Anttikoski kertoi viime perjantaina Suomen Kuvalehdessä, että häntä ei valittu viime vuoden lopulla Aamulehden päätoimittajaksi, koska hänen miehensä ja kouluikäinen lapsensa eivät olisi muuttaneet Tampereelle. Anttikosken mukaan mukaan Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne olisi sanonut, että Anttikosken kymmenvuotias lapsi ei pärjää ilman äitiä.

Poliisi päätti aloittaa esitutkinnan itsenäisesti sen jälkeen kun oli kuullut Anttikoskea, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista kertoo.

– Asiaan on tänään perehdytty ja asiasta on keskusteltu talossa, syyttäjän kanssa ja myöskin asianomistajan kanssa, ja saatujen tietojen perusteella syytä epäillä -kynnys on nyt ylittynyt. Rikosilmoitusta ei tehnyt asianomistaja tai sivullinen, vaan poliisi päätti itse alkaa tutkia asiaa, Kinnunen kertoo STT:lle.

Kinnusen mukaan ei ole vielä täysin selvää, ketä tai keitä jutussa on syytä epäillä.

– Valintaprosessissa on ollut mukana useampi henkilö ja tässä täytyy keskustella syyttäjän kanssa, ketä varsinaisesti epäillään. Mutta kyllähän tässä selvää on, että päätöksen tehneen toimitusjohtajan asema ehkä ensimmäisenä tulee mieleen.

Poliisi on tässä vaiheessa ollut yhteydessä vasta Anttikoskeen. Mahdollisia epäiltyjä ei ole vielä kuultu.

Alma: Perhesyyt eivät vaikuttaneet palkkaamatta jättämiseen

Anttikoski kertoi, että Alma Regionsin liiketoimintajohtajana ollut Kari Juutilainen olisi myöhemmin kertonut Telanteen sanoneen, että Anttikoski hylkää perheensä. Tämän vuoksi Anttikoskea ei voitu valita tehtävään. Juutilainen kiisti STT:lle puhuneensa perheen hylkäämisestä.

Telanteen mukaan keskeistä rekrytoinnissa oli mahdollisuus muuttaa lehden ilmestymisalueelle, mihin Anttikoski olisi kuitenkin omien sanojensa mukaan suostunut. Telanne pahoitteli asiaa perjantaina yhtiön tiedotteessa.

– Olen pahoillani siitä, että hakijalle syntyi väärä käsitys, että vanhemmuus olisi ollut rekrytoinnissa hakijan ymmärtämällä tavalla relevantti kysymys, hän sanoi.

Rekrytointikeskusteluissa paikalla olleen Alma Median henkilöstöjohtajan Virpi Juvosen mukaan perhesyyt eivät vaikuttaneet palkkaamatta jättämiseen. Hän ei täsmentänyt STT:lle, miksi Anttikoskea ei palkattu. Hänen mukaansa asiassa käytettiin "kokonaisharkintaa", ja rekrytointikeskustelut ovat luottamuksellisia.

Edellisen kerran Alma Median ja Telanteen henkilöstöpolitiikka olivat julkisuudessa vuonna 2015, kun korkein oikeus tuomitsi Telanteen sakkoihin työsyrjinnästä.

Vuonna 2008 Telanne oli purkanut Lapin Kansan päätoimittajaksi valitun Johanna Korhosen työsopimuksen sen jälkeen, kun ilmeni, että Korhosen puoliso on nainen.