Poliisi tutkii palaneesta autosta löytyneen ruumiin tapausta murhana – neljä ihmistä pidätetty

Lappeenrannassa palaneen auton takakontista löytyneen ruumiin tapauksessa epäillään henkirikosta.

Poliisi tutkii tapausta murhana ja on pidättänyt neljä ihmistä siihen liittyen. Pidätetyistä kolme on miestä ja yksi nainen. Poliisin mukaan he ovat lappeenrantalaisia.

Poliisin mukaan tutkinnassa ja autosta löytyneelle vainajalle suoritetussa oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa on tullut esille seikkoja, joiden perusteella asiassa on syytä epäillä vakavaa väkivaltarikosta

Tapauksen tutkinnanjohtaja Teemu Liikkanen ei kommentoi, mitä nämä seikat ovat. Hän kertoo, että on keskustellut ruumiinavauksen tehneen oikeuslääkärin kanssa, minkä perusteella tapausta tutkitaan murhana.

– Tunnusmerkistö on katsottavissa laista, mitä murhanimike edellyttää.

Murhan tunnusmerkistöön kuuluu esimerkiksi, että tappo on tehty vakaasti harkiten tai erityisen raa'alla ja julmalla tavalla.

Poliisi ei löytänyt ruumista ensimmäisellä käyntikerralla

Ruumis löytyi palaneesta autosta Lauritsalan venesatamasta tiistaina. Poliisin mukaan ruumis oli palanut pahoin eikä vainajaa ole vielä pystytty täydellä varmuudella tunnistamaan.

Poliisin mukaan auto paloi varhain tiistaiaamuna, mutta ruumiin löysi vasta myöhemmin palopaikalle mennyt 13-vuotias poika.

– Poliisipartio kävi siellä pelastuslaitoksen kanssa kolmen jälkeen aamuyöllä. Poika löysi ruumiin hieman ennen puolta kuutta iltapäivällä, Liikkanen sanoo.

Hän ei ota tarkemmin kantaa siihen, miksi poliisi ei löytänyt ruumista ensimmäisellä käyntikerralla, koska ei ollut itse paikalla eikä tiedä olosuhteita.

Eilen silminnäkijät kertoivat Etelä-Saimaan haastattelussa, että ruumis oli helposti nähtävillä.

– On ihmeellistä, miten aamulla käyneet poliisi ja palokunta ovat voineet olla huomaamatta ruumista, silminnäkijä kertoi lehdelle.

Poliisi ei tässä vaiheessa epäile, että autosta löytynyt ruumis liittyisi Lappeenrannassa aiemmin tässä kuussa tapahtuneisiin väkivaltarikoksiin.

Poliisi jatkaa tutkintaa jo tänään kuulustelemalla epäiltyjä.