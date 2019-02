Poliisi tutkii rikoksia satojen 9–13-vuotiaiden lasten WhatsApp-ryhmässä: "Äärimmäisen väkivaltaista ja pornografista materiaalia"

Poliisi tutkii 9–13-vuotiaiden lasten avointa WhatsApp-ryhmää, jonka sadoille jäsenille on jaettu äärimmäisen väkivaltaiseksi ja pornografiseksi luonnehdittua materiaalia. Toistaiseksi useita rikosilmoituksia on kirjattu sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.

Ryhmä on poliisin mukaan toiminut useiden kuukausien ajan, ja siihen on kuulunut kerrallaan noin 250 lasta eri puolilta Suomea. Ryhmää on mainostettu Instagramissa.

Juttua on selvitetty Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedustelun ja ennalta estävän toiminnan yksikössä. Yksikön johtajan, rikoskomisario Sakari Tuomisen mukaan tutkinta on alkuvaiheessa, mutta jo tässä vaiheessa näyttää siltä, että ainakin valtaosa ryhmän jäsenistä on lapsia ja myös ryhmässä kuvia ja videoita jakaneet ovat lapsia, eli toimintaan ei epäillä liittyvän aikuisten toimesta tehtyä houkuttelua tai hyväksikäyttöä.

Tuominen muistuttaa, että myös ryhmään kuuluva voi syyllistyä rikokseen ilman, että hän itse jakaisi kuvia ja videoita.

– Kun ryhmässä julkaistaan kuva tai video, tallentuu se tyypillisesti ryhmään kuuluvan puhelimeen. Esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä esittävän lasta loukkaavan kuvan hallussapito on rikoksena rangaistavaa, Tuominen sanoo.

Poliisi on linjannut jutun tutkinnan kohdistumaan lähtökohtaisesti kuvia ja videoita jakaneisiin henkilöihin. Toistaiseksi selvitetyt epäillyt ovat olleet kaikki poikia. Jos kyse on alle 15-vuotiaista lapsista, ei heihin kohdistu rikosoikeudellista vastuuta. Jatkokäsittelystä vastaavat lastensuojeluviranomaiset. Rikoksentekovälineinä esimerkiksi puhelimet ja tabletit on kuitenkin mahdollista takavarikoida valtiolle ja mahdollinen vahingonkorvausvastuu koskee myös alle 15-vuotiaita.

– Korvausvastuu voi tulla kysymykseen esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa ryhmään on levitetty tunnistettavista henkilöistä kuvia, jotka loukkaavat hänen yksityisyyttään, Tuominen huomioi.

Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan vakavasti lasten ja nuorten kanssa siitä, kuinka sosiaalisessa mediassa, pikaviestipalveluissa ja yleensä internetissä toimitaan ja mitkä ovat mahdolliset rikosoikeudelliset seuraamukset aineiston jakamisesta.