Poliisi tutkii yli 50 varkauden sarjaa Keski-Suomessa ja etsii omistajia kymmenien tuhansien eurojen omaisuudelle – katso kuvat

Poliisi takavarikoi mittavan määrän varastetuksi epäiltyä omaisuutta Kuohulla sijaitsevasta omakotitalosta kotietsinnällään viime viikolla. 41-vuotiaan miehen talosta löytyi neljä peräkärryllistä erilaista tavaraa, jotka poliisi epäilee varastetun syksyn aikana.

Osa tavaroista on pystytty yksilöimään tehtyjen rikosilmoitusten ja tunnistetietojen perusteella siten, että pelkästään Keuruun, Petäjäveden ja Multian alueella juttuja on tiedossa noin kolmekymmentä. Varkauksia on tehty muun muassa kesämökeille ja muihin tyhjillään oleviin kiinteistöihin. Kohteiksi ovat joutuneet myös metsätyökoneet, joista on varastettu polttoainetta ja lisävaloja.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Kari Aaltion mukaan kaikkinensa rikossarjassa on tällä hetkellä yli 50 epäiltyä varkautta, joista osa on omaisuuden arvon perusteella törkeitä. Takavarikoidusta omaisuudesta osan omistajat eivät ole toistaiseksi poliisin tiedossa. Poliisin hallussa on omaisuutta useiden kymmenien tuhansien eurojen arvosta pitäen sisällään muun muassa aurinkopaneeleja, erilaisia käsi- ja sähkötyökaluja, lämmittimiä, peräkärryjä, mopon ja arvokkaamman maastopyörän.

Kuvien tavaroihin liittyen yhteyttä voi ottaa Keuruun poliisiasemalle tai poliisin vihjepuhelimen numeroon 0295 414 811 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi .

Jutussa on tällä hetkellä myös toinen epäilty, 32-vuotias mies. Poliisi otti molemmat miehet kiinni viime viikon tiistaina ja esitti molempia vangittaviksi, mutta päätyi lopulta peruuttamaan vaatimuksensa käräjäoikeudessa lauantaina, kun ilmeni, että määräaika vangitsemiselle ehätti umpeutua. Lain mukaan tuomioistuimen on käsiteltävä vangitsemisvaatimus viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta. Pääepäilty otettiin kiinni tiistaina kello 10 ja hänet tuotiin oikeuden istuntosaliin lauantaina kello 10.03, jolloin määräaika ylittyi kolmella minuutilla. Nuoremman epäillyn osalta poliisi peruutti vaatimuksensa, koska katsoi tämän selvittäneen osuuttaan epäiltyihin rikoksiin kuulusteluissa siinä määrin, ettei edellytyksiä vangitsemiselle enää ollut.