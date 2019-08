Poliisi uudistaa varustustaan kehityksen mukana, mutta myös väkivallan uhka on huomioitu – "Mukavampi seurata kohdetta luodinkestävällä ajoneuvolla"

Poliisin suorituskykyä on osittain parannettu väkivallan uhan takia, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Alanen. Poliisin kohtaama väkivalta on tilastojen mukaan kaksinkertaistunut Suomessa tällä vuosituhannella. Samoin poliisin voimakeinojen käyttö on kaksinkertaistunut.

– Poliisin pitää varautua siihen, että se kohtaa vastarintaa ja uhkatilanteita, mitkä olivat aikaisemmin harvinaisempia kuin tänä päivänä, Alanen sanoo.

Poliisin varustusta kehitetään aina sitä mukaa, kun varusteet kehittyvät. Poliisin varustus onkin muuttunut vuosien mittaan, Alanen kertoo.

– Valmistustekniikka ja -materiaalit kehittyvät, ja pyrimme olemaan aktiivisesti mukana kehitystoiminnassa, Alanen kertoo.

Väkivallan uhka on huomioitu esimerkiksi luotisuojatuissa panssariajoneuvoissa, jotka ovat tulleet poliisin käyttöön tämän vuoden aikana, Alanen kertoo.

– Jos poliisi ajaa takaa kohdehenkilöitä ja takaa-ajettavasta autosta ammutaan poliisia kohti, niin on mukavampi seurata kohdetta luodinkestävällä ajoneuvolla kuin tavallisella henkilöautolla, Alanen sanoo.

Poliisi uusi hiljattain myös valtaosan aseistuksestaan. Aseiden vanhat hankintasopimukset olivat päättymässä, joten uuden kilpailutuksen jälkeen aseet päivitettiin, Alanen kertoo.

Jokaisella poliisilla on henkilökohtaiset varusteet

Poliisi varustautuu hälytystehtävälle siitä saatujen alkutietojen perusteella, Alanen kertoo. Tehtävästä tehdään riskiarvio, minkä mukaan valitaan varusteet sekä päätetään, lähdetäänkö paikalle yhden vai useamman partion voimin.

Alanen ei avaa yksityiskohtia siitä, miten poliisi varustautuu.

– Se, minkälaisilla varusteilla tai välineillä poliisi varautuu hoitamaan työtehtäviään, kuvaa poliisin suorituskykyä, ja poliisin suorituskyky ei ole julkista tietoa, Alanen sanoo.

Poliiseilla on käytössään henkilökohtaisia voimankäyttö- ja suojavälineitä. Osa on poliisilla aina mukana ja osaa käytetään työtehtävien mukaan. Osa varusteista voi myös olla ajoneuvossa mukana, Alanen kertoo.

Jokaisella poliisilla on henkilökohtainen välinevyö. Alasen mukaan suurin osa niin sanotuista perusvarusteista on kaikilla mukana. Niitä ovat henkilökohtainen virka-ase sekä esimerkiksi käsiraudat, kaasusumutin ja etälamautin. Järeämpää poliisin varustusta edustavat kiväärikaliiberin aseet, Alanen kertoo.

Koulutuksessa käydään läpi kaikki voimankäyttövälineet

Kaikki poliisiopiskelijat käyvät voimankäyttökoulutuksen Poliisiammattikorkeakoulussa, kertoo rehtori Kimmo Himberg.

Koulutukseen kuuluu fyysinen voimankäyttö sekä voimankäyttövälineet. Himbergin mukaan välineitä ovat teleskooppipatukka, käsiraudat, etälamautin sekä henkilökohtaisen virka-ase. Joissakin tehtävissä käytetään kivääriaseita, jotka kuuluvat myös koulutukseen.

Himberg painottaa, että poliisin käyttämät aseet ovat tarkoin määriteltyjä. Jokainen erityisiä aseita ja voimankäyttövälineitä käyttävä poliisi on saanut koulutuksen niitä varten. Esimerkiksi kiväärejä tai etälamauttimia saa käyttää vain poliisit, joilla on niihin koulutuksen vaativa lupa.

Uudet voimankäyttövälineet ja aseet huomioidaan koulutuksessa. Virankäyttöön tulevat uudet aseet koulutetaan myös nykyisille poliiseille täydennyskoulutuksena.

Poliisiopiskelijoiden koulutus nojaa käytännön harjoitteluun, Himberg kertoo. Monet poliisitoiminnalliset tilanteet harjoitellaan simulaatioharjoituksissa. Samoin esimerkiksi aseenkäyttöä harjoitellaan käytännössä.

Himbergin mukaan poliisikoulutus on pysynyt periaatteiltaan samana varsin pitkään, eikä viime aikojen uhkatilanteet ole vaikuttaneet opetuksen sisältöön.

– Se, kuinka yleistä väkivalta poliisia kohtaan on, ei muuta koulutusta, Himberg sanoo.

Poliisin voimankäyttöä analysoidaan

Poliisin voimankäytön toimivaltuudet on tarkkaan määritelty laissa. Poliisi käyttää voimakeinoja silloin kun tehtävä niin edellyttää, Alanen kertoo.

– Kun voimakeinoja käytetään, siinäkin on periaate, että pitää lähteä lievimmästä voimakeinosta.

Lievin keino on käskyttäminen sekä fyysinen voimankäyttö. Äärimmäinen voimankäyttöväline on ampuma-ase.

Poliisissa analysoidaan tilanteet, missä poliisi käyttää voimakeinoja. Tapauksissa pohditaan, onko toimintataktiikassa tai koulutuksessa jotain korjattavaa, tai mahdollisesti välineissä tai varustuksessa tehtävä jotain muutoksia, jotta tilanteet pystyttäisiin välttämään ja ennalta estämään.

– Se on jatkuvaa kehitystyötä kaikkien näiden osa-alueiden osalta, Alanen sanoo.

Poliisin käytännöissä tai ohjeistuksissa ei silti ole ollut viime vuosina suuria uudistuksia, Alanen kertoo. Esimerkiksi Hyvinkäällä vuonna 2012 poliisin loukkaantumiseen johtanut ampumatapaus sekä Vihdissä vuonna 2016 poliisin kuolemaan johtanut ampumatapaus ovat molemmat kuitenkin huomioitu, Alanen sanoo.