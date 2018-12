Poliisi varoittaa jouluruuhkissa vaanivista pankkikorttivarkaista – useita tilejä tyhjennetty Jyväskylässä, asialla huonoa suomea puhuva kaksikko

Poliisi varoittaa ihmisiä kauppaliikkeiden jouluruuhkia hyväksikäyttävistä rikollisista. Jyväskylässä poliisin tietoon on tullut useampi tapaus, joissa jouluostoksilla olleilta ihmisiltä on urkittu pankkikortin tunnusluku, varastettu kortti ja tyhjennetty tili. Nostoja on onnistuttu tekemään useampien tuhansien eurojen edestä.

Poliisin mukaan rikollisten toimintatapana näyttäisi olevan urkkia ostoksia liikkeessä maksavan asiakkaan pin-koodi tämän näppäillessä sitä maksupäätteelle. Tämän jälkeen huijarit ovat lähestyneet asiakasta tekosyyn varjolla esimerkiksi kysyen reittiohjeita. Samassa yhteydessä on onnistuttu varastamaan asiakkaan pankkikortti, jolla yhdessä aiemmin urkitun tunnusluvun kanssa on tehty automaattinostoja.

Rikoskomisario Ari Rutasen mukaan vastaavia rikoksia on ilmennyt eri puolilla Suomea. Jyväskylän tapauksissa asialla on ollut huonoa suomea puhuneet mies ja nainen. Rikolliset ovat toiminnassaan eteviä, sillä lompakoista on tilanteissa onnistuttu varastamaan vain rikoksessa tarvittava pankkikortti, jonka jälkeen lompakko on palautettu takaisin. Tämä on mahdollistanut sen, että tapaukset ovat tulleet ilmi vasta viiveellä, kun pankkikorttia on tarvittu seuraavan kerran tai tililtä on havaittu hävinneen varoja.

Poliisi kehottaa ihmisiä kiinnittämään huomiota lompakoiden säilyttämiseen, suojaamaan tunnusluvun ulkopuolisten katseilta sitä näppäiltäessä sekä tarkkaileman aika ajoin tilitapahtumia.