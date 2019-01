Poliisi varoittaa sijoitushuijareista – virtuaalivaluuttapetoksissa viety jopa satoja tuhansia euroja

Poliisi varoittaa yksityishenkilöitä haksahtamasta sijoituspetoksiin. Useilta suomalaisilta yksityishenkilöiltä on huijattu satoja tuhansia euroja, arvioi poliisin kyberrikostorjuntakeskus. Koko rikosvahinko voi nousta jopa miljooniin. Osa petoksista on voinut jäädä pimentoon, sillä kaikista tapauksista ei ole välttämättä tehty rikosilmoituksia.

Tekotapa on ollut se, että suomalaisiin numeroihin on tullut soittoja ulkomaisista puhelinnumeroista. Englantia puhuvat soittajat ovat kyselleet uhrin varakkuudesta ja sijoitustavoista. Sen jälkeen uhrille on tarjottu huikeita tuottoja virtuaalivaluuttasijoituksilla.