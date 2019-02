Poliisi vie vahvasti humaltuneet nyt Kyllönmäelle – vierailimme Jyväskylän uudella selviämisasemalla

Kolme väliovetonta huonetta, niissä väljästi yhteensä kymmenen sinisellä muovipäällysteellä peitettyä patja- ja sänkypaikkaa. Pienet lukolliset säilytyslokerot taskuista löytyville tavaroille. Vessa ja mahdollisuus suihkussa käymiseen. Hoitohenkilökunnan huone kameravalvontoineen.

Siinä yksinkertaisuudessaan Jyväskylän kaupungin uusi selviämisasema Kyllönmäellä Sovatek-säätiön tiloissa.

Jos joku on korjattava talteen vahvan humalatilan takia, eikä häntä voi syystä tai toisesta viedä kotiin, niin selviämisasema on nyt ensimmäinen vaihtoehto.

– Jos henkilö käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, niin hänen paikkansa on poliisiputkassa, missä hän ei ole vaaraksi muille, komisario Juha Mäntynen Sisä-Suomen poliisilaitokselta Jyväskylästä sanoo.

Alaikäisiä ei viedä selviämisasemalle eikä putkaan kuin aivan erityistilanteissa, jolloin myös sosiaalitoimen lastensuojelu on mukana kuviossa.

Selviämisasemalle ei voi tulla omin päin nukkumaan humalaansa pois.

– Tänne tullaan aina poliisin ohjauksen kautta. Yleensä poliisi tuo asiakkaat itse, mutta myös ensihoito voi tuoda asiakkaan poliisin luvalla, selviämisaseman esimies, sairaanhoitaja Timo Utriainen kertoo.

Mäntynen pitää selviämisaseman perustamista erittäin hyvänä.

– Tämä on kaupungilta hieno ratkaisu, koska selviämisasemalla on mahdollisuudet ohjata päihdeongelmaisia palvelujen piiriin, jos heillä siihen on halua. Asemalla on myös terveydenhuoltohenkilökuntaa valvomassa asiakkaiden vointia, Mäntynen sanoo.

– Jokaisen asiakkaan terveydentilaa seurataan koko ajan. Jos terveydentila heikkenee, kutsumme ensihoidon paikalle arvioimaan tilanteen. Hoitotoimenpiteitä ei tehdä eikä lääkkeitä anneta, Utriainen kertoo.

Myöskään ruokaa ei ole tarjolla, mutta urheilujuomaa voidaan tarvittaessa antaa nestetasapainosta huolehtimiseksi.

Koko toiminta on Jyväskylässä melko uutta. Viime vuoden toukokuussa Jyväskylän Katulähetys ry otti hoitaakseen tehtävän, kun poliisilaitoksen putkatilat jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien takia.

Kiireellisenä tehty sopimus selviämisasemasta kesti vuoden loppuun, ja kilpailutus vei palvelut sen jälkeen Sovatek-säätiölle.

– Sopimuksen vuotuinen arvo on 340 000 euroa. Selviämisasemalla asiakas saa ohjausta ja neuvontaa jos hän itse on siihen valmis, pakollista se ei ole. Toivomme, että selviämisaseman kautta päihdeongelmaiset saataisiin sellaisen avun ja tuen piiriin, joka auttaisi heitä eteenpäin, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Päivi Junnilainen sanoo.

Ainakaan ensimmäisen viikon aikana yksikään aseman asiakkaista ei ollut kiinnostunut päihdehuollon jatkotoimista.

– Kun pää selviää, niin pois lähteminen on yleensä se päällimmäinen asia, lähihoitaja Pasi Matikainen tietää.

Selviämisasemalla on kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet ohjata asiakas vaikka vieroitushoitoon, koska vieroitushoitoyksikkö on samassa talossa, ja sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu suoran ohjaamisen mahdollisuudesta ilman päihdehoitajalla käyntiä.

– Muutenkin päihteiden käytöstä pääsee halutessaan keskustelemaan ammattilaisten kanssa, sillä kaikki 7 työntekijää ovat lähihoitajia. Osaamme myös pohtia asiakkaalle sopivia jatkotoimia, Utriainen sanoo.

Lähihoitaja on aina selviämisaseman tiloissa, ja ympäri vuorokauden on tarvittaessa mahdollisuus konsultaatioon samassa talossa olevan sairaanhoitajan kanssa.