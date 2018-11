Poliisia joutuu odottamaan maaseudulla yli tunnin – hallitus esittää Harva-rahaa tilanteen korjaamiseksi

Pahimmillaan poliisia voi harvaan asutulla maaseudulla joutua odottamaan jopa tunnin, kun pääkaupunkiseudulla partio on paikalla keskimäärin viidessä minuutissa. Tätä ratkaisemaan hallitus on esittänyt vuoden 2019 talousarvioissaan poliisille 3,3 miljoonan euron Harva-rahaa, joka kohdistettaisiin niille poliisiasemille, joilla on eniten vaikeuksia toimintavalmiusajoissa.

Rahaan sisältyisi paikallispoliisin lisäresursseja noin 33 henkilötyövuoden verran, mikä vastaa 1,8 miljoonaa euroa. Muita tukia esimerkiksi päivärahoihin ja polttoaineisiin myönnettäisiin 1,4 miljoonaa euroa.

Poliisin mukaan rahoitus olisi kuitenkin kertalaatuinen, eikä sitä voida käyttää uusien vakituisten virkojen perustamiseen. Rahalla on poliisin mukaan mahdollista säilyttää nykyinen palvelutaso vielä ensi vuoden ajan. Tulevina vuosina avun saamiseen tarvittava aika kuitenkin todennäköisesti pitenisi entisestään, mikäli rahoitus jää nykyiselle tasolle.

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anne Kalmarin (kesk.) mukaan tämä ei riitä, vaikka se luokin edellytyksiä parempaan valmiuteen sekä partiointiin.

– Kyse on kansalaisten perustuslaillisesta oikeudesta turvallisuuteen. Tarvitsemme harvaan asutulle alueelle lisää poliiseja välittömästi. Siihen eduskunnan lisämääräraha on tarkoitettu. Tarvitsemme lisäksi pitkäjänteistä harvaan asutulle alueelle kohdennettua rahoitusta. Sisäministeriön tulee valvoa, että harvaan asutulle alueelle kohdennetut rahat menevät sinne, minne ne on tarkoitettu, työryhmä sanoo tiedotteessaan.

Työryhmä näkee ongelmia olevan myös siinä, ettei poliisien määrä riitä mahdollisiin lisävirkoihin.

– Tällä hetkellä lähes jokainen poliisi on jo työssä. Nykyiseen 400 opetuspaikkaan ei myöskään saada riittävästi sopivia hakijoita. Poliisikoulutuksen houkuttelevuutta tulee parantaa, ja pitkällä tähtäimellä opetuspaikkoja lisätä, työryhmä päättää.