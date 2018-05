Poliisia on pyydetty selvittämään Järvenpään lukion opettajan toimintaa

Poliisia on pyydetty selvittämään Järvenpään lukion lehtorin toimintaa. Koulutusjohtaja Jari Lausvaara kertoo, että kaupunki on tehnyt asiassa tutkintapyynnön poliisille.

Koulutusjohtaja Lausvaaran mukaan on huolestuttavaa, ettei opettaja tunnista käyttäytymisessään mitään paheksuttavaa useista päinvastaisista kertomuksista huolimatta.

– Me emme voi olla täysin varmoja siitä, että onko meillä tiedossa kaikki asiat. Tätä on pyydetty poliisia selvittämään, että onko tapahtunut rikosta mainittuihin asioihin liittyen.

Poliisi vahvistaa, että Järvenpään lukioon liittyen on tehty kaksi tutkintapyyntöä. Asioiden käsittely on alkuvaiheessa, eikä poliisi kommentoi tutkintapyyntöjä. Toinen tutkintapyynnöistä on opettajan kertoman mukaan hänen tekemänsä ja koskee koulun toimia asian selvittämisessä.

Lukion lehtori irtisanottiin toukokuun alussa. Irtisanomispäätöksen perusteena on muun muassa se, että lehtori on toistuvasti syyllistynyt opiskelijoiden ja kollegoiden seksuaaliseen ja muuhun häirintään. Tämän katsotaan loukanneen opiskelijoiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.

"Rehtori on toiminut oikein"

Lausvaara toteaa, että rehtori on toiminut asiassa virkavelvollisuuksiensa mukaisesti, vaikka ensimmäinen opiskelijoita koskeva varoitus opettajan toiminnasta on tullut jo vuonna 2013. Myös rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi kertoo pitävänsä koulun toimintaa riittävänä.

Lausvaara kuitenkin toteaa, että on syytä tarkastella, miten koulun ilmapiiriä voitaisiin kehittää entistä turvallisemmaksi.

– Onhan se aivan ilmeistä, että emme ole onnistuneet niin hyvin kuin meidän olisi pitänyt onnistua.

Rehtoriin oli otettu yhteyttä opettajan käytöksestä myös viime vuonna, mutta rehtori ei kuitenkaan ottanut asiaa puheeksi opettajan kanssa. Syynä oli se, että tiedot olivat rehtorin näkemyksen mukaan huhuluontoisia.

Koulu alkoi selvittää asiaa laajemmin vasta sen jälkeen, kun opettajan toiminta nousi kevättalvella julkisuuteen STT:n uutisoitua tapauksesta uusimaalaisessa lukiossa.

Kyseessä on oppimisympäristön turvallisuus

Lausvaara pitää asian perinpohjaista selvittämistä tärkeänä, sillä kyseessä on oppimisympäristön turvallisuus.

– Mielikuva siitä, että aikuisiin ihmisiin ja opettajiin voi luottaa, on osa sitä turvallisuutta ja turvallisuuden kokemusta. Olen pahoillani kaikkien niiden puolesta, jotka ovat kokeneet tulleensa kohdelluksi väärin tai epäasiallisesti. Tämä on äärimmäisen surullinen ilmiö.

Lausvaara on pitänyt asiasta henkilöstölle lyhyen infon, mutta opiskelijoille asiaa ei ole ainakaan vielä kerrottu.

– Opiskelijoita ei ole katsottu tarpeelliseksi koko kouluna informoida, koska opettajan toiminta koskettaa pientä joukkoa suhteessa koulun noin 1100 opiskelijaan.

Hänen mukaansa lasten, nuorten ja aikuistenkin opetus- ja kasvatustehtävä on niin vastuullinen työ, että aikuisten pitäisi muistaa, ettei suhde voi perustua tasavertaisuudelle.

Lausvaaran mukaan uuden lukuvuoden alkaessa opiskelijoille tiedotetaan opiskelijahuollon kanssa siitä, kuinka tulee toimia, jos havaitsee häirintää tai kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi.