Poliisihallitukselta ei toimenpiteitä Brother Christmasin rahankeräykseen liittyen

Poliisihallitus ei ole ainakaan toistaiseksi ryhtynyt toimenpiteisiin hyväntekeväisyysyhdistys Brother Christmasin rahankeräystoimintaa koskien. Myös Itä-Uudenmaan poliisi kertoi maanantai-iltana STT:lle, ettei sillä ole meneillään toimenpiteitä.

– Olemme asiasta kiinnostuneet ja seuraamme asian ympärillä käytävää keskustelua, mutta toistaiseksi Itä-Uudenmaan poliisilla ei ole meneillään asiaan liittyviä muita toimenpiteitä, rikosylikomisario Anssi Murto viestitti.

Ylitarkastaja Mikko Cantellin mukaan Poliisihallituksen tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä yhdistyksen rahankeräyslupaan.

– Yhdistyksestä on tuotu julkisuudessa esiin näkemyksiä, joita ei ole pystytty todentamaan. On väitteitä, joiden tueksi ei ole juurikaan näyttöä esitetty, Cantell arvioi STT:lle maanantaina.

Hän korostaa, että viranomainen kohtelee Brother Christmasia samalla tavoin kuin mitä tahansa muutakin rahankeräysluvan saanutta tahoa.

Tarvittaessa Poliisihallitus voi pyytää luvan saaneelta lisäselvityksiä rahankeruusta ja varojen käytöstä, kieltää rahankeräyksen jatkamisen tai jopa peruuttaa rahankeräysluvan.

– Totta kai, jos epäselvyyksiä tulee esiin yhdistyksen kohdalla, niihin on mahdollista puuttua, Cantell vakuuttaa.

Brother Christmasin nykyinen rahankeräyslupa on voimassa 24. heinäkuuta saakka. Sen jälkeen yhdistyksellä on kuusi kuukautta aikaa toimittaa tilitys eli selvitys rahojen käytöstä Poliisihallitukselle. Selvityslomakkeella on varattu pieni tila myös yleisluonteiselle kuvailulle kerättyjen varojen käytöstä.

Cantell huomauttaa, että rahankeräysluvalla tehtävän varainhankinnan lisäksi yhdistyksellä saattaa olla myös muita tulonlähteitä.