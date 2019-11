Poliisihallituksen ohje poliisilaitoksille: Pohjoismainen vastarintaliike ei saa järjestää mielenosoitusta tulevana itsenäisyyspäivänä

Poliisihallitus on antanut eilen ohjeen siitä, miten paikallisten poliisilaitosten pitäisi tulevana itsenäisyyspäivänä toimia Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) suhteen. Korkeimman oikeuden (KKO) väliaikaiseen toimintakieltoon määräämä uusnatsijärjestö on aiempina vuosina osoittanut näkyvästi mieltä itsenäisyyspäivänä Helsingissä. Pääkaupungissa aiotaan järjestää "kansallissosialistinen marssi" myös tänä vuonna.

Poliisihallituksen ohjeen mukaan mielenosoitukset ja katutoiminta ovat PVL:n tosiasiallista toimintaa, joka on kielletty väliaikaisen toimintakiellon perusteella. Samasta syystä yhdistyksen liput ja muut tunnukset ovat kiellettyjä.

– Yhdistyksen toimintaa on pyritty tulkitsemaan niin, että sen toimintaa on esimerkiksi mielenosoitusten järjestäminen. Kaikkeen tällaiseen voidaan puuttua, koska väliaikaisen toimintakiellon vuoksi kaikki yhdistyksen toiminta on yhdistyslain mukaan lopetettava, sanoo STT:lle Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin.

– Kun väliaikainen toimintakielto on yhdistyksellä päällä, se ei saa toimia, hän tiivistää.

KKO määräsi PVL:n maaliskuussa väliaikaiseen toimintakieltoon samalla kun se myönsi yhdistykselle valitusluvan sen lakkauttamista vaativassa kanteessa.

Mielenosoitus voidaan viime kädessä keskeyttää tai päättää

Ohjeen mukaan poliisi voi viime kädessä keskeyttää tai päättää PVL:n mielenosoituksen. Tämä edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Siinä on otettava huomioon, jatketaanko kokoontumisessa tai esimerkiksi uuden yhdistyksen nimissä lakkautetun yhdistyksen toimintaa, vai onko kyseessä esimerkiksi yhdistykseen liittymätön toiminta.

– Jos Pohjoismainen vastarintaliike päättäisi tulla osoittamaan mieltä, toimintaan puututaan, Arvelin sanoo.

Asia ei ole kuitenkaan käytännössä niin yksinkertainen. Arvelin sanoo, että ennen puuttumista poliisin pitää selvittää, minkälaiset yhtäläisyysmerkit mieltä osoittavan ryhmän ja toimintakiellossa olevan PVL:n välille voidaan tehdä.

– Onko se Pohjoismainen vastarintaliike, jokin uusi yhdistys, jossa sen toimintaa jatketaan yhdistyslain vastaisesti, vai onko se kokonaan uusi yhdistys, jossa vain on mukana Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktiiveja?

Arvelin lisää, että PVL:n väliaikainen toimintakielto ei tarkoita sitä, että sen toiminnassa mukana olleilta ihmisiltä voitaisiin evätä kaikenlainen mielenosoittaminen tai julkinen toiminta.

Voiko kiellon kiertää hankkimalla uudet liput ja hupparit?

Poliisihallituksen ohjeessa neuvotaan, miten paikallispoliisin pitäisi arvioida sitä, yritetäänkö toimintakieltoa kiertää. Toimintaa pitää ohjeen mukaan arvioida sisäisen ja ulkoisen toiminnan perusteella.

– Yhdistyksen ulospäin suuntautuvaa toimintaa voidaan arvioida uuden yhdistyksen tosiasiallisen toiminnan, toiminnan tarkoituksen ja kohteen, jäsenten sekä yhdistyksen näkyvien tunnusten perusteella. Sisäistä toimintaa voidaan arvioida yhdistyksen tarkoituksen, tavoitteiden sekä yhdistyksen sääntöjen perusteella, ohjeessa sanotaan.

PVL:n toiminnan ulkoista toimintaa arvioitaessa tarkastellaan Arvelinin mukaan jäsenistöä, tunnuksia ja sitä, minkälaista viestiä he välittävät.

– Tällaisiin seikkoihin se arviointi yksittäisissä konkreettisissa tilanteissa perustuu, että onko tunnusmerkkejä löydettävissä.

Arvelin sanoo, että ohjeesta huolimatta kielletyn yhdistyksen toiminta ja siihen puuttuminen ei ole poliisille yksinkertainen asia. Yhdistyksen toimintakielto ei kumoa yksilöille kuuluvaa sanan- ja kokoontumisvapautta. Lisäksi edes kielletyn yhdistyksen kokoontumista ei voi estää ennalta.

– Poliisi joko saa ennakkoilmoituksen kokoontumisesta tai sitten sellaista ei tule. Joka tapauksessa kokous saa alkaa, koska sitä ei voida ennalta estää, Arvelin sanoo.