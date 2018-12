Poliisihallitus natsitunnuksista: Ei ole selvää kaavaa, milloin joku ylittää hyväksyttävyyden rajan ja milloin ei

Itsenäisyyspäivänä poliisi poisti hakaristiliput uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituskulkueesta, ja hakaristilippuja kantaneita epäillään nyt kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Samalla on alkanut kiivas keskustelu natsitunnusten kieltämisestä lailla.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) suhtautui merkkien ja symbolien sääntelemiseen nihkeästi Ylen haastattelussa.

– Se on aika vaikea tie. Oleellisempaa on, että poliisilla on mahdollisuus tarvittaessa puuttua, Mykkänen sanoi Ylelle.

Nykyisin esimerkiksi hakaristilipun esillä pitäminen ei itsessään ole lainvastaista, mutta poliisi voi takavarikoida lipun, jos katsoo sen käytön olevan esimerkiksi kiihottamista kansanryhmää vastaan. Helsingin poliisin viestintäjohtaja Juha Hakola sanoi Ylelle, että poliisi kaipaisi nykyistä tarkempaa lakia, jotta poliisin ei tarvitsisi tehdä nopeita tulkintoja.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan lain valmistelun arviointi kuuluu sisäministeriölle ja sen säätäminen viime kädessä eduskunnalle.

– Toki voi olla joku kanta, kuten ylikomisario Hakola on esittänyt, mutten itse näe lain tarkentamista vielä tarpeelliseksi, koska se edellyttää melkoista kokonaisselvittelyä. Tämä on yksittäistapauksen perusteella annettu mielipide, ja sen yksittäistapauksen hoitaminen olisi varmasti selkeämpää, jos se olisi askelmerkein käyty läpi laissa. Tämä on kuitenkin huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin hakaristilippu, Arvelin sanoo.

"Emme voi puhtaasta moraalista johtaa itsellemme toimivaltuuksia"

Arvelinin mukaan ei ole olemassa mitään tiettyä rajaa sille, milloin esimerkiksi natsitunnusten käyttö muuttuu lainvastaiseksi. Hän huomauttaa Suomen olevan moniarvoinen yhteiskunta, jossa täytyy sietää moniarvoisuudesta kumpuavaa tiukkaakin sosiaalista kitkaa.

– Ei ole selvää kaavaa, milloin joku ylittää hyväksyttävyyden rajan ja milloin ei. Julkisen vallan on aina perustuttava lakiin, aina pitää löytää lakiin perustuva toimivalta, jonka lainsäätäjä on poliisille suonut. Emme voi puhtaasta moraalista johtaa itsellemme toimivaltuuksia.

– Yleinen järjestys ja turvallisuus on käsite, jossa arvioidaan meidän kaikkien olettamusta siitä, millainen tämän yhteiskunnan pitäisi olla, että täällä viihtyy.

Poliisitarkastaja painottaa, että esimerkiksi poliisin ratkaisu poistaa hakaristiliput niitä natsikulkueessa kantaneilta ei perustunut mitenkään tunteisiin.

– Se oli kylmää järkeilyä siitä, miltä näyttää, kun Hakaniemeä lähestyy itsenäisyyspäivänä mielenosoitus, jossa on kolme hakaristilippua. Looginen lopputulema oli se, että tässä on kyse yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisesta sekä sille aiheutuneesta huomattavasta häiriöstä, jolloin poliisilla on velvollisuudet ja toimivaltuudet toimia ja keskeyttää kokous.

Asioiden kieltäminen yksityiskohtaisesti arveluttaa

Arvelin selittää asian vaikeutta käyttämällä esimerkkinä kansallissosialismia kannattavaa ihmistä, joka verhoilee kotinsa aatteen tunnuksilla.

– Hän siellä asuu ja elää niiden aatteidensa kanssa, ei välttämättä häiritse kenenkään ihmisen arkea millään lailla. Miten semmoista voi kukaan kieltää, ja onko järkeäkään? Mitä voimme saavuttaa yksityiskohtaisella kieltämisellä, jos näihin asioihin voidaan hakea vastauksia jo nyt voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Tunnusten käyttöön liittyvät rikosnimikkeet voivat olla esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai järjestysrikkomus, Arvelin sanoo. Järjestyslaissa on säädetty, ettei yleisellä paikalla saa käyttäytyä uhkaavalla tai pelottavalla tavalla.

– Tekotapaa ei ole muuten eritelty, hakaristilipun käyttäminen osana muuta toimintaa saattaa esimerkiksi täyttää järjestysrikkomuksen tunnusmerkistöt. Tämä on kokonaisuutena hyvä esimerkki, lainsoveltajalla on mahdollisuus tulkita ja soveltaa lakia, koska tällaista tunnuksen tai symbolin käyttöä sellaisenaan ei ole erikseen kielletty tai kriminalisoitu.