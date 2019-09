Poliisihallitus varoittaa viallisesta patruunaerästä – käyttö lopetettava välittömästi

Poliisihallitus varoittaa viallisesta patruunaerästä. Kyseessä ovat Winchester-merkkiset patruunat, joiden kaliiperi on .17HMR. Niiden käyttö on lopetettava välittömästi ja ne on palautettava ostopaikkaan.

Poliisihallituksen mukaan erässä on mahdollisesti ruudittomia patruunoita. Patruunan ollessa ruuditon voi luoti lähteä liikkeelle nallimassan voimalla ja jäädä piippuun jumiin.

Jos tukkeutuneeseen piippuun ammutaan uusi patruuna, seurauksena voi olla aseen rikkoutuminen ja ampujan vahingoittuminen, Poliisihallitus kertoo.

Viallisen patruunaerän valmistajan tuotenumero on X17HMR1 ja vialliset latauserät ovat NB51 ja NB61.