Poliisikoirat havainneet Kiihtelysvaaran kirkon raunioissa mahdollisia jälkiä palavista nesteistä

Joensuun Kiihtelysvaaran kirkkopalon tutkinnassa on käynyt ilmi, että sytyttämisessä on mahdollisesti käytetty palavia nesteitä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Löytö vahvistaa epäilyjä, että paloon liittyy rikos. Tekoon liittyen ei ole toistaiseksi tehty kiinniottoja.

Tapahtumapaikkatutkinnassa on käytetty kahta poliisin palokoiraa, jotka ovat tehneet ilmaisuja kirkon raunioissa. Poliisin mukaan ilmaisut viittaavat siihen, että kirkon sytyttämisessä on mahdollisesti käytetty palavia nesteitä. Koirien ilmaisemisista kohdista otetaan näytteitä, jotka lähetetään seuraavaksi laboratorioon tutkittavaksi.

Mahdollisista palavista nesteistä ei pysty päättelemään enempää ennen laboratoriotutkimuksia, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand STT:lle.

Wetterstrand ei kerro, mistä kohtaa kirkkoa koirat olivat ilmaisuja tehneet tai missä mahdollisia palavia nesteitä on käytetty.

– Se on tietoa, joka tällä hetkellä on vain epäillyn tai epäiltyjen tiedossa. Sitä ei voi kertoa julkisuuteen, Wetterstrand sanoo STT:lle.

Palopaikalla olivat aamupäivällä sekä poliisin tekninen rikostutkinta että pelastuslaitoksen palonsyyntutkija. Tekninen tutkinta kestää Wetterstrandin mukaan ainakin tämän päivän.

Vihjeitä mahdollisesta tekijästä lähetetty

Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan kirkon palosta ja paloa tutkitaan törkeänä vahingontekona. Rikosepäily perustuu siihen, että ensimmäisenä paikalle tulleet olivat havainneet palon kirkon koilliskulman ulkoseinässä. Ensimmäisenä paikalle tulleet henkilöt on jo puhutettu.

Poliisille ei ole tullut eilisen jälkeen lisää silminnäkijähavaintoja palosta. Sen sijaan poliisille on ilmoitettu vihjeitä siitä, kuka voisi mahdollisesti olla teon takana. Vihjeitä tarkistetaan parhaillaan.

Wetterstrandin mukaan vihjeitä on tullut useita. Poliisin tiedotteessa niitä kuvaillaan "lähinnä arvailuiksi".

Varhain sunnuntaiaamuna tulipalossa tuhoutuneen Kiihtelysvaaran kirkon raunioita vartioitiin palon varalta koko maanantain vastainen yö, kertoo Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo.

Joensuussa sijaitsevassa seurakunnassa pohditaan menetyksen keskellä jo myös arjen järjestämistä. Jokasunnuntaiset messut siirtyvät Kiihtelysvaaran seurakuntatalolle.

– Kiihtelysvaaran kirkko on meillä joka vuosi ollut tammikuusta pääsiäiseen saakka kiinni pakkastalvien ja lämmityskustannusten vuoksi. Siihen ollaan jo vähän totuttu, että talvenselkä ollaan seurakuntatalolla. Nyt olemme siellä koko ajan, kun kirkkoa ei enää ole, Angervo kertoo.

Hänen mukaansa seurakunta pohtii myös, voiko siunaustilaisuudet siirtää pidettäviksi seurakuntatalolla. Hautausmaalla ei ole kappelia tai muuta vainajien siunaamiseen sopivaa tilaa. Lähimpiin kirkkoihinkin on Kiihtelysvaarasta matkaa. Tuupovaaran kirkko on noin 30 kilometrin päässä, Hoilolan kirkkoon matkaa on vielä parikymmentä kilometriä enemmän, Angervo kertoo.

– Nyt tässä hätätilanteessa, ennen kuin saadaan mitään järjestelyjä, mietitään, että lokakuussa joudumme olemaan haudoilla, hautausmaalla. Keleistä huolimatta, Angervo kertoo.

Mahdollista uuden kirkon rakentamistakin seurakunta joutuu arvioimaan, mutta tällä viikolla ei vielä ole sen aika, Angervo sanoo.

– Me säästämme voimavarat siihen, kun mietintä alkaa. Tämä viikko yritetään tässä hengitellä, hän sanoo.

Angervon mukaan ihmiset löysivät eilen tiensä sekä palopaikalle että seurakuntatalolle, jossa pidettiin esimerkiksi hartaus.

– Paljon väkeä kävi, ja kyllä kyyneleet ovat silmissä. Tuntuu, että tämä on koskettanut suurta määrää ihmisiä, myös heitä, jotka eivät käy kirkossa aktiivisesti. Monilla on kuitenkin muistot: vanhemmat on vihitty täällä, mummo siunattu tai oma rippikoulu käyty, Angervo kertoo Kiihtelysvaaran kirkon merkityksestä alueen ihmisille.

– Kyllä tässä ollaan ilman sanoja oltu, on halattu ja itketty.

Kiihtelysvaaran puukirkko oli rakennettu 1769–1770. Kahden vuoden päästä oli tarkoitus viettää kirkon 250-vuotisjuhlia. Tuhoisassa palossa säästyi kirkon 1800-luvulla rakennettu tapuli.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja Kiihtelysvaaran kirkon läheisyydestä sunnuntain aamuyöltä puolenyön ja aamu viiden väliseltä ajanjaksolta. Poliisia kiinnostavat erityisesti havainnot kirkon alueella kyseisenä aikana liikkuneista ihmisistä ja autoista. Havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai asiaa tutkivan poliisin numeroon 0295456461.