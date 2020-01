Poliisikoulun opettajana ollut mies tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä – nylkytti yhtä naisopiskelijaa, kouri toista ja ahdisteli naiskollegaansa

Poliisiammattikorkeakoulussa voimankäytön opettajana toiminut mies on tuomittu seksuaalirikoksista päiväsakkoihin. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi kahden opiskelijan seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja naiskollegan seksuaaliseen ahdisteluun.

Opiskelijoihin kohdistuneet teot tapahtuivat voimankäytön opetustilanteissa. Toinen naisista oli harjoituksessa näytellyt kiinnipidettävää "rosvoa", kun opettaja tuli yllättäen hänen taakseen.

– Vastaaja on ottanut asianomistajaa takaapäin lantiosta kiinni ja yhdyntäliikkeitä mukaillen liikuttanut keskivartaloaan tämän takapuolta vasten, oikeus toteaa.

Tapahtuman näki naisen opiskelutoveri, jonka mukaan mies vitsaili teolla.

– Kun hän pökkäsi (naisen nimi) päin, hän sanoi, että koko ajan täytyy olla valppaana, opiskelutoveri kertoi.

Oikeuden mukaan yhdyntäliikkeen mukailu osoittaa, että mies tavoitteli teollaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä. Teko loukkasi oikeuden mukaan naisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Oikeus katsoi, että opettaja-oppilassuhteen takia nainen oli alisteisessa asemassa mieheen. Se kiinnitti huomiota myös siihen, että nainen oli tekohetkellä kahden muun kiinnipitämänä.

– Nainen on tuolla hetkellä ollut kahden muun henkilön hallintaotteessa ja siten fyysisesti kykenemätön puolustautumaan kyseisenkaltaiselta teolta, on asianomistajan vastaajasta riippuvaista asemaa myös törkeästi käytetty hyväksi, oikeus toteaa.

Opettaja kiisti opiskelijoiden hyväksikäytöt

Nylkytystilannetta todistanut nainen joutui itsekin miehen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Nainen muisteli esitutkinnassa, että tilanteet tapahtuivat samalla oppitunnilla.

– Makasin maassa, ja hän käänsi minut kyljelleni. Kun hän teki minulle tarkastusta, hän tarttui rintaani, opiskelija kertoi esitutkinnassa.

Oikeuden mukaan naisen kuvaus sai tukea silminnäkijän kertomuksesta. Oikeus piti myös tätä tekoa seksuaalisena hyväksikäyttönä.

– Vastaajan tekemän seksuaalisen teon luonne huomioiden hänen on täytynyt käsittää tekonsa loukkaavan asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Mies kiisti seksuaalisen hyväksikäytön ja sen, että olisi nylkyttänyt tai tarttunut opiskelijaa rinnasta. Hänen mukaansa kyse oli normaalista voimankäytön opetuksesta.

– Kysymys on ollut opetustilanteesta, jossa syytetty on näyttänyt opiskelijan avulla miten turvallisuustarkastus suoritetaan. Opettajan menettely on kuulunut voimankäytön opetustilanteeseen, syytetty sanoi.

Oikeus uskoi naiskollegan kertomusta

Opiskelijoihin kohdistuneiden tekojen lisäksi mies tuomittiin naiskollegansa ahdistelusta. Tuomion mukaan mies kosketteli naista reisistä ja takapuolesta Viroon suuntautuneella matkalla.

Oikeus toi esille, että tapauksesta ei ollut muuta selvitystä kuin naisen oma kertomus. Se kuitenkin katsoi, että miehen toiminta muissa vastaavissa tilanteissa tuki naisen kertomusta.

– (Opiskelijoihin kohdistuneet) teot kuvastavat alttiutta kohdistaa äkillisiä seksuaalisviritteisiä tekoja vastakkaiseen sukupuoleen ilman kohteen ilmaisemaa hyväksyntää. Tästä syystä käräjäoikeus pitää asianomistajan kertomusta riittävän luotettavana selvityksenä siitä, että vastaaja on hänen kertomin tavoin menetellyt häntä kohtaan siten kuin syytteessä on kuvattu, oikeus totesi.

Mies kiisti ahdistelleensa kollegaansa.

– Hän on istunut ravintolassa naisen vieressä, mutta ei ole kosketellut hänen reisiään tai myöhemmin hotellihuoneessa pakaroita.

Mies tuomittiin hyväksikäyttöjen ja ahdistelun lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta. Näiden lisäksi miestä syytettiin neljästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta käräjäoikeus päätyi hylkäämään syytteet.

Rangaistukseksi miehelle tuomittiin 80 päiväsakkoa, joista maksettavaa tuli 1 360 euroa.