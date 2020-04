Poliisilla käynnissä operaatio Kotkassa liittyen ammuskelusta etsintäkuulutettuihin miehiin

Poliisilla on käynnissä Kymenlaaksossa Kotkassa operaatio, ja tällä hetkellä etsinnässä on ainakin yksi henkilö, kerrotaan STT:lle Kaakkois-Suomen poliisista. Operaatio on alkanut jo eilen ennen puoltayötä. Operaatiosta kertoi aiemmin Iltalehti.

STT:n tietojen mukaan operaatio liittyy etsintäkuulutettuihin miehiin, joita epäillään muun muassa murhan yrityksestä. Miesten epäillään ampuneen kohti poliisia, kun heitä etsittiin Pyhtäällä viime viikonloppuna. Etsinnät liittyivät siihen, että miesten epäillään ammuskelleen Helvetin enkeleiden jengitilojen ulkopuolella Kotkan Saksalassa viime viikolla.

Tätä seurasi poliisioperaatio Pyhtäällä, ja etsintöjen aikana metsissä etsittävien henkilöiden suunnalta kuului laukauksia, keskusrikospoliisi (KRP) kertoi aiemmin. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on ollut murhan yritys Pyhtään tapahtumien osalta, ja jengitilojen ulkopuolella tapahtunutta ammuskelua on tutkittu tapon yrityksenä.

Miehet ovat pakoilleet poliisia siis jo noin viikon verran. Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että miesten etsinnät ovat jatkuneet koko viikon.

MTV Uutisten tietojen mukaan poliisi piirittää omakotitaloa Tavastilassa Kouvolantien läheisyydessä. Kaakkois-Suomen poliisi kertoi kuitenkin STT:lle, että piiritystilannetta ei ole käynnissä, mutta henkilöä yritetään tavoittaa erilaisin taktiikoin Kotkan alueella. Poliisi ei tarkentanut tapahtumapaikkaa STT:lle.