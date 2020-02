Poliisilla piiritystilanne Lahden Patomäessä, asuintalo eristetty

Poliisilla on piiritystilanne Lahden Patomäessä, tiedottaa Hämeen poliisilaitos Twitterissä.

Poliisi on eristänyt asuintalon, ja paikalla on noin kymmenen partiota. Poliisi kertoi aamulla puoli yhdeksän jälkeen, että operaatio jatkuu edelleen, ja tilanne on poliisin mukaan hallinnassa.

Tilanteesta ei aiheudu välitöntä uhkaa ulkopuolisille. Hämeen poliisin tilannekeskuksesta vahvistettiin STT:lle, ettei alueella liikkumisesta ole vaaraa sivullisille.

Tilannekeskuksesta ei kommentoitu, kuinka monta ihmistä tehtävään liittyy.

Patomäen asuinalue sijaitsee Launeen kaupunginosassa Lahden keskustan eteläpuolella. Alueella on enimmäkseen omakotitaloja. Eristetty asuintalo sijaitsee poliisin mukaan päättyvän tien varrella.

Poliisi tiedottaa tilanteesta Twitterissä.