Poliisi teki etnistä profilointia ja rikkoi syrjintäkieltoa Helsingissä katuprostituution valvonnassa, katsoo yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Lautakunnan mukaan kaksi Tansaniassa syntynyttä Suomen kansalaista käveli aamuyöllä Helsingin keskustassa, kun siviiliasuiset poliisimiehet pysäyttivät heidät ja pyysivät nähdä henkilöpaperit. Naiset kieltäytyivät näyttämästä papereita, jolloin poliisit raudoittivat naiset ja tekivät heille henkilötarkastuksen.

Naiset pyysivät lautakuntaa tutkimaan, perustuiko heidän pysäyttämisensä etniseen profilointiin.

Syrjintä tapahtui heinäkuussa 2016, kun naiset olivat liikkeellä miespuolisen ystävänsä kanssa puhuen keskenään englantia ja suomea. Kun heidän miespuolinen ystävänsä nousi taksiin Aleksanterinkadun ja Mikonkadun kulmassa, heidät pysäytettiin.

– Naisten mukaan rähjääntyneen oloinen, tatuoitu, t-paitaan ja shortseihin pukeutunut mieshenkilö koputti toisen olkapäätä ja pyysi englanniksi tätä näyttämään passinsa, lautakunnan päätöksessä sanotaan.

Nainen ei kertomansa mukaan ymmärtänyt, että olkaan koputtelija on poliisi. Hän kertoi kokeneensa käyttäytymisen uhkaavana ja yritti kävellä tästä poispäin.

– Tämän jälkeen mies otti naisen mukaan hänestä kiinni, vei hänet seinää vasten ja käski uudelleen näyttämään passinsa. Nainen koki miehen käyttäytyvän vihamielisesti ja yritti päästä pois tilanteesta.

Toinen siviiliasuinen poliisi pyysi samaan aikaan toista naista näyttämään passinsa, eikä naisen mukaan vastannut kysymykseen siitä, miksi häntä pyydettiin näyttämään passia. Hän ei kertomansa mukaan uskonut miestä poliisiksi.

Naisten mukaan heille ei kerrottu pysäyttämisen perustetta, eikä se käynyt ilmi myöhemminkään. Naiset katsoivat, että poliisit toimivat rasistisesti ja pysäyttivät naiset vain etnisen alkuperän perusteella.

Naiset tuomittiin käräjillä sakkoihin

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto päätti aiemmin, ettei poliiseja ole syytä epäillä rikoksesta.

Naiset saivat joulukuussa 2017 sakkotuomiot, toinen virkamiehen vastustamisesta ja toinen niskoittelusta poliisia vastaan. Oikeus katsoi, että toinen nainen oli kieltäytynyt esittämästä henkilöpapereita ja tarttunut poliisia vaatteista sekä huitonut ja töninyt tätä.

Poliisin kaulassa roikkunut virkamerkkikotelon ketju katkesi kahakassa ja kotelo sisältöineen katosi. Toiselle tuomio tuli, koska tämä kieltäytyi näyttämästä henkilöpapereita ja yritti jatkaa matkaansa.

Poliisi: Ihonväri oli yksi peruste pysäyttämiselle

Helsingin poliisi kertoi lautakunnalle, että vanhemmat konstaapelit työskentelivät kenttävalvontaryhmässä, eivätkä käytä työtehtäviensä vuoksi virka-asua. He olivat suorittamassa prostituutiovalvontaa, johon liittyi myös ulkomaalaistehtäviä.

Poliisin mukaan vanhemmat konstaapelit saivat tiedon, jonka mukaan alueella harjoitettiin katuprostituutiota. Kun he huomasivat naiset valkoihoisen pitkän miehen kanssa, he päättivät jäädä seuraamaan tilannetta. Kun mies poistui, he päättivät tarkistaa naisten henkilöllisyyden. Poliisi perusteli tarkastusta sillä, että kokemusperäisen tiedon mukaan ulkomaalaistaustaiset naiset harjoittavat alueella katuprostituutiota varsinkin illalla ja aamuyöllä. Poliisi kiisti syrjineensä naisia, mutta myönsi, että menettelyn perusteena oli osaltaan naisten tummaihoisuus.

Lautakunta kiinnitti huomiota siihen, että poliisi ei kohdistanut minkäänlaisia toimenpiteitä naisten kanssa keskustelleeseen valkoihoiseen mieheen.

Lautakunta kielsi poliisia toimimasta jatkossa näin ja asetti kieltopäätöksen tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon.