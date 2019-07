Poliisille tullut useita kymmeniä yhteydenottoja "Enosta", jonka epäillään raiskanneen ja hyväksikäyttäneen lapsia Helsingin Laajasalossa – mahdollisesti kaksi uutta uhria

Poliisi on saanut kymmeniä yhteydenottoja sen jälkeen, kun se kertoi tutkivansa laajaa, vuosia kestänyttä seksuaalirikoskokonaisuutta Helsingin Laajasalossa.

– Yhteydenottoja on tullut tiedotteen julkaisemisen jälkeen useita kymmeniä. Toistaiseksi kahta ihmistä on kuulusteltu heihin mahdollisesti kohdistuneen rikoksen vuoksi, kertoo tutkinnanjohtaja Saara Asmundela STT:lle sähköpostitse.

Poliisi julkaisi maanantaina kuvan epäillystä miehestä, joka on nuorten keskuudessa tunnettu nimellä "Eno". Poliisin mukaan seksuaalirikokset ovat tapahtuneet miehen kotona Helsingin Laajasalossa, missä hän on tarjonnut nuorille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä. Seksuaalisen väkivallan uhriksi on joutunut ainakin 12 alaikäistä tyttöä, poliisi kertoi maanantaina.

Asmundelan mukaan kaikkiin yhteydenottoihin tullaan vastaamaan ja kuulustelut järjestetään mahdollisimman pian.

– Poliisin täytyy ensinnäkin selvittää, täyttääkö ilmoitettu menettely jonkin rikoksen tunnusmerkistöä ja milloin epäilty rikos on tapahtunut, sillä syyteoikeuden vanheneminen lasketaan tekoajankohdasta.

Epäillään useista törkeistä

raiskauksista

Rikoksista epäilty 64-vuotias laajasalolaismies vangittiin jo maaliskuun alussa, selviää käräjäoikeuden vangitsemistiedoista.

Vangitsemistietojen perusteella miestä epäillään yli 20 rikoksesta, joiden joukossa on muun muassa useita törkeitä raiskauksia, seksuaaliseen tekoon pakottamisia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Ensimmäinen epäilty hyväksikäyttö alkoi vuoden 2006 heinäkuussa ja kesti yhteensä kaksi vuotta.

Miehen on epäilty myös pitäneen hallussaan ja levittäneen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia. Materiaaliin liittyvien rikosten tekoaika päättyi muutamaa päivää ennen vangitsemista.

Seksuaalirikosten lisäksi miestä on vangitsemistietojen perusteella epäilty huumausainerikoksesta ja pahoinpitelystä.