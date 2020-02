Poliisin esitutkintamateriaalin kuvat Konneveden eläintilalta näyttävät karun todellisuuden – kuvat voivat järkyttää

Syyttäjä esittää Keski-Suomen käräjäoikeudessa meneillään olevassa oikeudenkäynnissä kymmeniä kuvia todisteena siitä, että hevostilaa pitäneet mies ja nainen ovat syyllistyneet muun muassa törkeään eläinsuojelurikokseen.

Kuvamateriaali on sen luontoista, ettei se sovellu herkimmille.

Poliisin esitutkintamateriaaliin liitetyissä kuvissa näkyy esimerkiksi huonolle hoidolle jääneitä takkuisia ja keritsemättömiä likaisia lampaita ja hoitamattomia likaisia koiria liian pienessä häkissä. Yhdessä kuvassa kultaisennoutajan tarha on täynnä ulostetta, eikä koiralla ole vettä. Mukana on kuvia juomapaikoista, joissa lampaiden juomavesi on jäässä. Yhdessä kuvassa on shetlanninlammaskoira, jolla on etujalassa sellainen avomurtuma, että luu näkyy tassun kärjestä. Tallityttöjen poliisille toimittamissa kuvissa taas näkyy hevosia, joiden kylkiluut paistavat.

Syyttäjän mukaan kaksikko aiheutti tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella tarpeetonta kärsimystä tilan eläimille, jättäen eläimiä ilman vettä, ravintoa, suojaa ja tarpeellista hoitoa vuosina 2012–2018. Tilalla oli syyttäjän mukaan enimmillään 37 koiraa, 92 lammasta ja noin 30 hevosta.

Syyttäjä vaatii kummallekin vähintään ehdollista vankeutta muun muassa törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja lisäksi pysyvää tai vähintäänkin kymmenen vuoden eläintenpitokieltoa ja eläinten tuomitsemista valtiolle.

Syytetyt myöntävät vähäiset laiminlyönnit, mutta eivät katso syyllistyneensä törkeään eläinsuojelurikokseen. He vastustavat vaatimusta eläintenpitokiellosta.