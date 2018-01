Poliisin kameravalvonta välähtänyt viime päivinä tavallista useammalle venäläisautolle

Venäläisten lomakausi on näkynyt myös poliisin kameravalvonnassa, sillä viime päivinä tavallista useampi venäläiskuljettaja on jäänyt kiinni ylinopeudesta. Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein kertoi STT:lle sunnuntaina, että kameravalvonnassa on havaittu päivittäin reilut sata ylinopeutta ajanutta venäläisautoa, kun niitä tavallisesti on noin kymmenen päivässä.

Venäläisiä kaahailijoita on ollut erityisesti Itä-Suomessa ja Lapissa.

Poliisi pyrkii toimittamaan kuvat ja tiedot ylinopeutta ajaneista mahdollisimman pian Rajavartiolaitokselle, jotta tieto mahdollisesta ylinopeussakosta saadaan toimitettua kuljettajalle.

Jos ylinopeutta ajanut kuljettaja on jo ehtinyt poistua maasta, tieto sakosta jää rajalle odottamaan sitä, että kuljettaja palaa takaisin Suomeen.