Poliisin pitää esittää Porvoon ampumisesta epäiltyjä vangittavaksi viimeistään tänään

Poliisin on esitettävä kahden Porvoon ampumisesta epäillyn mahdollista vangitsemista käräjäoikeudelle viimeistään tänään.

Poliisi sai sunnuntain vastaisena yönä hälytyksen Porvoon pienteollisuus- ja yritysalueelle. Paikan päällä kaksi miestä avasi tulen kahta poliisia vastaan. Poliisi otti ampumisista epäillyt miehet kiinni rajun takaa-ajon jälkeen sunnuntai-iltana Tampereen lähistöllä.

Poliisi on kertonut, että toisella epäillyistä miehistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus. Toinen on Ruotsin kansalainen. STT:n tietojen mukaan 30- ja 25-vuotiaat miehet ovat veljeksiä.