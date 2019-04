Poliisin putkaan kuollaan aiempaa harvemmin mutta nuorempana: myrkytyskuolemien määrä noussut

Putkakuolemien määrä Suomessa on vähentynyt, mutta nuorten osuus niissä on noussut. Liki kolmannes vuosina 2014–2018 putkassa kuolleista oli alle 30-vuotiaita. Heitä oli lukumääräisesti eniten poliisin säilytystiloissa kuolleista. Yleisin kuolinsyy ovat erilaiset myrkytyskuolemat, joiden määrä on myös noussut aiempiin vuosiin verrattuna.

Yhtä selittävää syytä ei löydy sille, miksi nuoremman ikäluokan määrä on kasvanut.

– Aktiivisessa iässä olevat ihmiset 30 vuoden molemmin puolin ovat suuri ryhmä niissä, jotka poliisi joutuu ottamaan säilöön. Kysymys saattaa olla useinkin sekakäyttäjistä, joiden perusterveys on jo huonontunut, poliisitarkastaja Ari-Pekka Calin Poliisihallituksesta miettii.

Suomessa tapahtuu edelleen paljon putkakuolemia verrattuna muihin Pohjoismaihin, vaikka määrä on pudonnut liki puoleen parissakymmenessä vuodessa. Vielä 1990-luvulla putkakuolemia oli keskimäärin 20 vuodessa, kun niitä nykyisin on kymmenkunta.

Esimerkiksi viime vuonna Suomen poliisiputkissa kuoli yhteensä 10 ihmistä, sitä edeltävänä vuonna 8. Vielä vuonna 2014 putkassa kuoli yhteensä 17 henkilöä. Naisten määrä on vähäinen, vuosina 2014–2018 putkaan kuolleista vain viisi oli naisia.

Myrkytys yleisin kuolinsyy

Kaikkiaan vuosina 2014–2018 Suomessa tapahtui yhteensä 52 putkakuolemaa. Aiempaan poikkeavaa on nuorten osuuden kasvu, sillä liki kolmannes putkassa kuolleista oli alle 30-vuotiaita ja lähes puolet alle 39-vuotiaita. Vielä vuosina 2007–2013 putkassa kuolleista henkilöistä noin puolet oli 40–59-vuotiaita.

Tiedot selviävät Roope Keipilän Poliisiammattikorkeakouluun tekemästä tuoreesta opinnäytteestä, jossa on analysoitu vuosien 2014–2018 tapahtuneet 49 putkakuolemaa. Vuoden 2018 osalta puuttui kolme tapausta tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi.

Vuosina 1963–67 putkassa kuoli yhteensä 87 suomalaista ja vuosina 2007–2012 yhteensä 55. Putkakuolemien vähentymistä selittää osittain se, että poliisin säilöönottamien henkilöiden määrät ovat vähentyneet rajusti samana aikana. Kun vielä vuonna 2010 säilöönotettiin reilut 79 500 henkilöä, oli luku vuonna 2018 noin 52 000.

Syyt putkakuolemiin vaihtelevat, mutta taustalla näkyy selkeimmin päihteidenkäyttö. Yli puolessa tapauksissa päihteet olivat vähintään myötävaikuttamassa kuolemaan. Yleisin kuolinsyy putkassa ovatkin erilaiset myrkytyskuolemat.

Tutkimuksen mukaan kaikista kiinniotetuista rauhallisia päihtyneitä on noin kolmannes, jotka jo nykyisen lain mukaan pitäisi viedä ennemmin selvittämään päätään kuin poliisiputkaan. Calinin mukaan rauhallisia juopuneita ei nykyisin oteta poliisin säilöön.

– Nykyisin varsin suuri osuus putkaan otetuista juopuneista on aiheuttanut käytöksellään jonkinlaista häiriötä.

Putkakuolemia voitaisiin todennäköisimmin vähentää lisäämällä selviämispalveluiden määrää. Harva kunta kuitenkaan järjestää selviämisasematoimintaa.

– Jo vuonna 1973 kun lakia päihtyneiden käsittelystä säädettiin, keskeinen ajatus oli, että päihtyneet toimitettaisiin kunnallisille selviämisasemille ensisijaisesti ja toissijaisesti poliisin suojiin. Kunnallisia selviämisasemia ei kuitenkaan ole perustettu merkittävässä määrin. Selviämisasematyyppinen sosiaali- ja terveydenhoitopainotteinen näkökulma saattaisi olla tämän päivän perusoikeusnäkökulmankin huomioon ottava ratkaisu, Calin sanoo.

11 selviämisasemaa

Selviämispalveluiden järjestämistä piti selkeyttää viimeistään sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Vuoden 2017 lopussa ministeriöiden epävirallinen työryhmä pohti selviämispalveluiden järjestämistä ajatuksena lisätä myös lainsäädäntöä.

– Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevien säännösten uudistaminen on aloitettu ja työtä on tarkoitus jatkaa samassa yhteydessä itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelun kanssa seuraavan hallitusohjelman puitteissa, erityisasiantuntija Virve Juurikkala sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Poliisilla ei ole oikeutta saada henkilön terveystietoja, eikä vartijoilla ole Calinin mukaan terveydenhoidollista koulutusta.

– Yksi mahdollisuus putkakuolemien vähentämiseksi voisi olla jokin tekninen ratkaisu henkilön terveydentilan mittaamiseksi. Toistaiseksi tällaista ei ole kyetty toteuttamaan ja se vaatisi myös lainsäädäntöön muutoksia, Calin sanoo.

Eduskunnan oikeusasiamiehen vuosikertomuksissa selviämispalveluiden puuttumisesta on huomautettu useiden vuosien ajan. Suomessa on tällä haavaa 11 selviämisasemaa, joissa kussakin enintään kymmenen vuodepaikkaa.

Päihtyneiden selviämispalvelut järjestetään kunnissa hyvin vaihtelevasti, Juurikkala toteaa.

– Esimerkki toimivaksi koetusta mallista on Tampereella, jossa selviämisasema sijaitsee poliisilaitoksen vieressä ja yhteistyö on saumatonta.

Selviämisaseman etuna putkaan verrattuna voisi olla se, että juopunutta käytäisiin katsomassa nykyistä useammin. Terveydentila voi muuttua ratkaisevasti jo muutamassa tunnissa.