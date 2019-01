Poliisiylijohtaja ihmettelee tehtävien priorisoinnista noussutta kohua: "Ymmärrystä osoitetaan, mutta ei resursseja"

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ihmettelee poliisin tehtävien priorisoinnista noussutta kohua, joka syntyi sen jälkeen, kun julkisuuteen nostettiin paljastuksena Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikostutkinnan sisäinen ohje rikosilmoitusten esikäsittelystä. Poliisiylijohtajan mukaan vaikea tilanne on ollut esillä jo useita vuosia: asiasta on käyty julkista keskustelua ja poliittisia päättäjiä on tiedotettu, kuinka pienempien rikosten kohdalla on ollut pakko keskeyttää tutkinta ja kiireettömiä hälytyksiä priorisoida niin, että tehtäville ei ole lähetetty partioita.

– Meidän on pakko priorisoida ja se tarkoittaa, että olemme keskittyneet hälytyksiin ja lähinnä henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin. Vuonna 2010 meillä oli kokonaisuudessaan yhteensä noin 8 000 poliisia ja nyt poliiseja on noin 7 200. Laskentatavasta riippuen meiltä on hävinnyt 600–800 poliisia. Olen monta kertaa eduskunnassakin sanonut, että henkilöstön väheneminen näkyy kaikilla poliisin työn osa-alueilla.

– Poliisille kyllä osoitetaan ymmärtämystä, mutta uusien tehtävien hoitamiseen tai tarvittavaan resurssien tasokorotukseen ymmärtämys ei tunnu konkretisoituvan. Jos halutaan lisätä poliisin suorituskykyä, se edellyttää lisäpanostusta, Kolehmainen korostaa.

Lähtökohtana on, että kun kansalainen soittaa hädässä, on poliisi paikalla auttamassa mahdollisimman nopeasti, Kolehmainen sanoo. Tärkeysjärjestyksen kärkipäässä ovat myös yhteiskunnalliset ja erittäin haitalliset rikokset.

– Tämä on tarkoittanut sitä, että vaikka ennalta estetty rikos olisi yhteiskunnalle paljon halvempi kuin jälkikäteen tutkittu, on meidän ollut valitettavasti pakko tinkiä ennalta estävästä toiminnasta ja kaikesta mahdollisesta valvonnasta. Myös päivittäisrikosasioissa kylmä totuus on, että jos meillä on umpipimeä omaisuusrikos, mutta ei mitään käsitystä tekijästä tai mitään vihjeitä, ei sitä voida tutkia. Vaikka se onkin asianomistajalle maailman tärkein asia ja tietysti myös poliisi haluaisi, että asia tutkitaan ja rikosvastuu toteutuu, Kolehmainen sanoo.

Poliisiylijohtajan mukaan priorisointia tehdään lain antamien edellytysten mukaisesti. Hän huomioi, ettei rikoksen tutkinnan keskeyttäminen tarkoita tutkinnan lopettamista, sillä tutkinnan jatkaminen on mahdollista, jos asiassa ilmenee uusia seikkoja.

– Poliisi ei sattumanvaraisesti tai oman mielihalunsa mukaan keskeytä tutkintaa tai esitä tutkintaa rajoitettavaksi, hän vakuuttaa.

Poliisin ylin johto keskusteli poliisin suorituskyvystä sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kanssa maanantaina ja ministerille annettiin tilannekuva rikosten esikäsittelytoiminnoista. Kehittämistoimia ja arviointia jatketaan helmikuussa.

– Ykkösasiana on saada lisää poliiseja. Lisäksi pohditaan esimerkiksi tietojen parempaa hyväksikäyttämistä ja jos rahaa saadaan, myös siviilitaustaisten vartijoiden, tutkintasihteereiden ja ICT-insinöörien palkkaamista poliisin palvelukseen.

Jos resurssit pysyvät nykyisellään, tippuu poliisien määrä Suomessa entisestään siten, että vuonna 2022 rivissä on 6 650 poliisia. Kun tilanne on jo nyt hankala, ei uhkakuvilta voi välttyä.

– Suomi on edelleen Euroopan turvallisin maa, jossa on turvallista elää ja olla, ja poliisi tekee parhaansa, että näin on jatkossakin. Mutta. Turvallisuusympäristö on muuttunut ja meillä on uusia uhkia: hybridiä, kyberiä, järjestäytynyttä rikollisuutta ja trollit mellastaa ja haluavat yhteiskuntarauhaan säröä.

– Jos kehitys jatkuu tähän suuntaan, olen huolestunut. Ei tarvitse katsoa kuin lahden toiselle puolelle – halutaanko me, että lähiöissä palaa autoja ja on alueita, joille viranomaiset eivät voi mennä? Yhteiskunnassa on monenlaisia tarpeita, mutta eikö ihmisten turvallisuus on perusoikeus? Kolehmainen kysyy.