Poliittisen kruunun voi nykyisin saada lyhyemmän poliittisen uran jälkeen, arvioi professori

Poliittisen uran kruunu on pitkään ollut ministerinsalkku, jolla puolueen uskollinen palvelu on jossain vaiheessa palkittu. Nykyisin ministeriksi pystyy nousemaan lyhyemmänkin poliittisen uran jälkeen.

Näin arvioi valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

– Näyttää, että ministeriksi pystyy nousemaan nykyisin aikaisempaa lyhyempää reittiä. Huippu tässä suhteessa on ollut (liikenne- ja viestintäministeri) Anne Berner (kesk.), Ruostetsaari sanoo.

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo puolestaan näkee, että reitti ministerinsalkun kahvaan on vaihdellut vuosikymmenestä toiseen. Merkittäväksi, pysyväksi muutokseksi hän nostaa naisministerien määrän kasvun.

– 1970-luvulla Suomen hallituksissa oli vielä kaksi tai kolme naista tasa-arvon näyteikkunana. 80-luvulla oli jo enemmän, ja voisi sanoa, että 2000-luvulla on kutakuinkin vakiintunut se käytäntö, että ministereistä suurin piirtein puolet olisi naisia, Tampereen yliopiston emeritusprofessori sanoo.

Myös Ruostetsaaren mielestä sukupuolen merkitys on tänä päivänä entistä tärkeämpi. Hän nostaa myös esille aluepoliittisen näkökulman.

– Puolueissa halutaan, että ministerien joukossa on ihminen puolueen vahvoilta kannatusalueilta, Ruostetsaari sanoo lisäten, ettei ministeri myöskään saa unohtaa äänestäjiä.

– Joskus on käynyt sitäkin, että merkittävässä asemassa oleva poliitikko on unohtanut vaalipiirinsä, ja siitä ei hyvää seuraa.

Paloheimo puolestaan arvioi, että alueellisen edustavuuden merkitys on hieman vähentynyt 2010-luvulla. Hänen mukaansa se ei ole enää ollut yhtä näkyvä asia kuin esimerkiksi vielä 1990-luvulla.

"Englanti vähimmäisvaatimus, kaikki muu on plussaa"

Ministerien työn molemmat professorit arvioivat muuttuneen merkittävästi monilta osin. Paloheimon mukaan muun muassa työmäärä on kasvanut huomattavasti ja pääministerin asema on vahvistunut merkittävästi. Politiikka on hänen mukaansa nykyisin myös entistä kansainvälisempää.

– Olennaisesti aikaisempaa suurempi osa niistä asioista, jotka hallituksen esityslistalle tulevat, liittyvät tavalla tai toisella Euroopan unionissa käsiteltäviin asioihin.

Kollegansa tavoin myös Ruostetsaari sanoo EU-jäsenyyden muuttaneen ministerin työnkuvaa.

– Kaikki ministerit joutuvat hoitamaan EU-asioita, ja se vaatii kielitaitoa. Englanti on vähimmäisvaatimus, kaikki muu on plussaa.

Ruostetsaari nostaa esille myös fyysisen kunnon merkityksen ministerin työssä.

– Kun ajatellaan ministerin työpäivää, niin se on aika tarkkaan kellotettua, hän sanoo.

Pörinää aiheuttavilla tviiteillä pääsee nopeasti julkisuuteen

Professorit ovat samoilla linjoilla myös siitä, että sosiaalinen media on vaikuttanut ministerien työhön. Ruostetsaari kuvailee sen tehneen työstä entistä hektisempää.

– Palaute on suorempaa, nopeampaa ja voi olla paljon raaempaa kuin aiemmin.

Hän myös nostaa esille sen, että perinteinen media seuraa sosiaalista media ja nostaa sieltä asioita mukaan uutisointiin.

– Kontrolli ministereitä kohtaan on entistä kovempaa, ja se vaatii paineensietokykyä. Jos ministeri ei heti reagoi kritiikkiin, siitä kasvaa suurempi kysymys.

Poliittisen skandaalin hoito vaatiikin hänen mukaansa sitä, että asiaan reagoidaan heti eikä sen anneta paisua kuin pullataikina.

Paloheimo puolestaan nostaa esille sen, että sosiaalisen median, etenkin Twitterin, avulla julkisuuteen pääsee minuutissa.

– Meillähän on nyt muutamia ministereitä, jotka ovat kohtalaisen innokkaita Twitterin käyttäjiä, ja niistä (tviiteistä) syntyy pörinää. Viime viikkoina varmaan puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on kaikkein näkyvimmin ollut tässä Twitter-maailman pörinässä mukana.