Poliittiset lakot jakavat kansanedustajien rivit

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kieltäisi poliittiset lakot. Pentikäisen mukaan ihmisillä on oikeus osoittaa mieltä politiikkaa kohtaan, mutta sitä ei tarvitse tehdä työajalla niin, että siitä aiheutuu vahinkoa muille.

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) torjuu Pentikäisen ajatukset. Hän pitää harmillisena sitä, että ay-liike joutuu tilanteeseen, jossa sen on käytettävä ilmaisuvapauttaan, joka perustuu kansainvälisiin, YK:n alaisten järjestöjen hyväksymiin sopimuksiin.

– Ei me voida olla täällä joku erillinen periferia, missä ammattiyhdistysliikkeellä ei ole oikeutta osoittaa mieltään. Tämä on sovittu kolmikantaisesti, Myllykoski sanoo.

Hän muistuttaa, ettei suomalaisessa työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa ole mainintaa poliittisista lakoista. Asia perustuu kansainvälisen työjärjestö Ilon sopimukseen.

– Koska edellinen lakko oli, kyllä minun pitäisi muistaa se, Myllykoski vastaa kysymykseen, onko poliittisia lakkoja ollut liikaa.

Myllykosken mukaan poliittinen lakko vaatii ison ay-liikettä ja palkansaajia vastaan kohdistuneen toimenpiteen, josta hallituksen irtisanomisesitys käy esimerkkinä.

– Se osoittaa huonoa harkintaa ja hallituksen erittäin oikeistolaista ideologista näkemystä.

Myllykosken mukaan työtuomioistuimen lukuisat päätökset osoittavat, että työnantaja voi irtisanoa työntekijän henkilökohtaisista syistä, jos tämä on laiminlyönyt työtehtäviään tai on toiminut sopimattomasti. Hän sanoo, että ongelmana pienyrityksissä on osaamattomuus työsuhdeasioissa.

Myllykoski pitää tärkeänä, että mikroyrityksissä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiskynnystä pystytään madaltamaan.

Ay-liike painostaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra torjuu poliittiset lakot ja viittaa keskiviikon työtaisteluihin.

– Tämän kaltaiset poliittiset lakot, joilla brutaalisti painostetaan demokraattista päätöksentekojärjestelmää, eivät ole hyväksyttäviä, Kopra sanoo ja jatkaa.

– Niillä rampautetaan maan talouden ja työelämän toimintaa, jotta vasemmistolainen ay-järjestelmä voisi vaikuttaa demokraattisesti valitun hallituksen päätöksentekoon. Se on tuomittavaa.

Kopra ihmettelee työtaistelujen mittasuhteita, sillä hän pitää irtisanomisehdotusta varsin pienenä asiana. Se ei hänen mukaansa olennaisesti vaikuta kenenkään työnsuhteisiin ja työsuhdeturvaan, mutta jossain harvinaisissa tapauksissa helpottaa yrityksen mahdollisuuksia päästä irti työntekijästä, joka kuluttaa yrityksen resursseja eikä lisää niitä.

SDP:n vaalikampanja

– Tässä tapauksessa demarijohtoinen SAK käy SDP:n vaalikampanjaa ja käyttää tätä vaaliaseena ja sortuu vielä kampanjoinnissa valehteluun, Kopra sanoo ja viittaa SAK:n mielikuvakampanjaan, josta keskusjärjestö veti pois muutaman kuvan.

– Siinä luodaan mielikuvaa, että irtisanomisperusteisiin oltaisiin tekemässä jotain sellaista, mitä ei oikeasti olla tekemässä.

Kopra kertoo ymmärtävänsä työtaistelutoimia, jos sopimusneuvottelut eivät johda tulokseen. Poliittisia lakkoja on kuitenkin hänen mukaansa liikaa ja jotkut toimet ylimitoitettuja. Kopra sanoo, ettei lakko ole perusteltu, kun sillä pyritään ohjaamaan poliittista päätöksentekoa.

Tilanne lukossa

Sekä Kopra että Myllykoski pitävät tilanteen laukaisemista vaikeana. Myllykosken mukaan hallituksen olisi pitänyt jo aiemmin panna ehdotus kolmikantaiseen valmisteluun.

– Hallitus toimi alussa EK:n (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja lopussa Suomen yrittäjien juoksupoikana, Myllykoski sanoo.

– Ay-liike on tullut sektorille, joka ei kuulu sille ja pyrkii räikeällä tavalla vaikuttamaan demokraattiseen päätöksentekoon, joka kuuluu eduskunnalle ja heidän on nyt vaikea perääntyä. SAK:n puheenjohtaja, SDP:n Jarkko Eloranta tekee oppositiopolitiikkaa, sanoo puolestaan Kopra.