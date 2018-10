Poliittisia työtaisteluita viime vuosina tavallista enemmän, vuonna 2015 peräti 22 – Professori: "Kyllä Sipilän hallituksen ehdotukset ovat nämä synnyttäneet"

Poliittisia työtaisteluita on ollut Suomessa viime vuosina tavanomaista enemmän.

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskisen mukaan poliittisia työtaisteluita on historiallisesti ollut keskimäärin 1–2 vuodessa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliittisia työtaisteluita oli vuonna 2017 neljä ja vuonna 2016 kaksi. Vuonna 2015 nähtiin varsinainen piikki: kaikkiaan 22 poliittista työtaistelua. Tänä vuonna kevättalvella oli aktiivimallia vastustava mielenilmaus ja nyt paraikaa irtisanomissuojan aiheuttama laaja poliittinen työtaistelu.

– Vuonna 2015 järjestettiin hallituksen toimiin kohdistettu poliittinen mielenilmaus. Se selittää, miksi työtaisteluita on enemmän kuin muina vuosina, toteaa yliaktuaari Anu Uuttu Tilastokeskuksesta.

Poliittisella työtaistelulla tarkoitetaan toimenpidettä, kuten lakkoa tai mielenilmausta, joka ei kohdistu työmarkkinavastapuoleen, vaan esimerkiksi hallitukseen. Tilastokeskuksen luvut perustuvat työnantajien ilmoituksiin.

Lainvalmistelusta on tullut kiireistä

Koskisen mukaan suuri syy poliittisten lakkojen ja työtaisteluiden yleisyyteen viime vuosina ovat hallituksen toimet.

– Vastaus on ihan selvä. Kyllä Sipilän hallituksen ehdotukset ovat synnyttäneet nämä poliittiset työtaistelut. Aiemmin lakiehdotuksia valmisteltiin kolmikantaisesti, eikä niitä yks kaks keksitty kehysriihessä ja viety sitten läpi ajatuksella, että katsotaan, mitä lausuntokierroksella tulee, Koskinen korostaa.

Hän huomauttaa, että kansainvälisissä sopimuksissa, joissa käsitellään työlainsäädäntöä, lähdetään siitä, että valmistelun tulisi olla kolmikantaista.

– Nyt se ei ihan sellaista ole. Lainvalmistelusta on tullut hyvin kiireistä. Jos lakia on aikaa valmistella neljä kuukautta, ei sitä pysty kolmikantaisesti valmistelemaan, Koskinen summaa.

Itä-Suomen yliopiston dosentti, entinen SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm toteaa, että ammattijärjestöjen koventuneen kielen takana on erityisesti kilpailukykysopimus (kiky) ja hallituksen rikkomat lupaukset.

– Hallitus ei noudata kiky-sitoumustaan eli sitä lupausta, että 120 miljoonan euron säästötoimet poistetaan kokonaan, Bergholm tähdentää.

Viime talvena hallitus ajoi läpi aktiivimalli 1:n, jossa oli selkeitä heikennyksiä työttömyysturvaan. Nyt puolestaan keskustellaan irtisanomissuojan heikennyksistä pienissä yrityksissä.

– Tämä on se, mikä ammattiyhdistysliikettä rassaa. Kaikki kokevat, että ei ole muuta keinoa protestoida näitä sopimusrikkomuksia vastaan kuin työtaistelut. Kun ay-liike uhkailun ja kiristyksen alla suostui pelastamaan kansantaloutta, hallitusta ja yrittäjiä, sen jälkeen tarjotaan näin kylmää kättä, Bergholm tiivistää.

Puotipuksut vaikuttavat maailmanmenoon

Mutta mitä mieltä tutkijat ovat poliittisista työtaisteluista ja ylipäätään siitä, että ay-liike sotkeutuu demokratiaan?

Koskisen mukaan Suomi suhtautuu poikkeuksellisen sallivasti poliittisiin työtaisteluihin. Niitä ei ole täällä lailla kielletty, kuten monissa muissa Länsi-Euroopan maissa tai edes vähäisesti rajoitettu, kuten muissa Pohjoismaissa. Koskisen mielestä poliittiset työtaistelut pitäisi hoitaa omalla ajalla, ja työpaikan pitäisi olla politiikasta vapaata aluetta.

Bergholm on toista mieltä.

– Poliittinen työtaistelu on hyvin harvoin ja poikkeuksellisissa oloissa käytetty ase. On totta, että muihin Pohjoismaihin verrattuna lakko-oikeus on Suomessa laajempi, mutta se ei tarkoita, etteikö muissa maissa nähtäisi poliittisia lakkoja.

Bergholmin mukaan monessa maassa poliittisista lakoista ei käytännössä rangaista ja niitä on, vaikka ne ovat periaatteessa kiellettyjä.

– Vahvan ay-liikkeen maat ovat tutkimusten mukaan maailman tasa-arvoisimpia ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimpia. Ymmärrän hyvin, että pääomavallan edustajat kiljuvat kohti kurkkuaan, kun puotipuksut, sairaanhoitajat ja tehdastyöntekijät voivat vaikuttaa maailmanmenoon, Bergholm painottaa.