Politico: Entä Snowden? Tietovuotaja voisi olla lahja Putinilta Trumpille

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen aattona kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan nostettiin syytteet Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin sekaantumisesta. Sekä republikaani- että demokraattilainsäätäjät ovat vaatineet, että Trump ottaa esille heidän luovuttamisensa Yhdysvaltoihin Helsingin huippukokouksessa.

Venäjällä asuu vielä korkeaprofiilisempi hakkeri: Yhdysvaltalainen tietovuotaja Edward Snowden, joka haki ja sai turvapaikan Venäjällä vuonna 2013 sen jälkeen kun Snowden oli julkistanut paljastuksensa Yhdysvaltojen turvallisuusviraston NSA:n laajasta vakoiluohjelmasta. Viime vuonna turvapaikkalupaa pidennettiin vuoteen 2020.

Trump esittää tuskin vaateita venäläisistä tiedustelu-upseereista, Politico kirjoittaa. Syy siihen, on että Trump ei halua nostaa haloota Venäjän mahdollisesta sekaantumisesta vaaleihin, joiden perusteella hänet valittiin presidentiksi.

Snowden on Politicon mukaan ihan oma tapauksensa. Presidentinvaalikampanjansa aikana Trump vakuutti, että hän saa Snowdenin luovutetuksi Yhdysvaltoihin, mutta presidentiksi tultuaan hän ei ole osoittanut kiinnostusta keskustella Putinin kanssa Snowdenin kohtalosta. Syitä voi Politicon mukaan olla monia: Snowden on jossain määrin painunut unholaan, ja Trump itse on profiloitunut yhdysvaltalaisen tiedustelutoiminnan vastustajaksi.

Lavrov aiemmin: Snowden saa päättää itse

Siitä huolimatta Snowdenin luovuttaminen Yhdysvaltoihin olisi Putinille helppo tapa suoda Trumpille hänen kaipaamansa voitto, Politico kirjoittaa.

– Jos Trump haluaa tämän voiton, en näe mitään syytä, miksi Putin ei sitä hänelle antaisi, sanoo Politicon haastattelema tiedusteluasiantuntija Geoffrey Stone.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on vaatinut Snowdenin luovuttamista Yhdysvaltoihin. Vuonna 2016 hän sanoi, että Snowden tulisi saada oikeuden eteen vakoilusta syytettynä, ja jos kaikki menee oikein, tuomita kuolemaan.

Snowden itse kommentoi tilannettaan viimeksi toukokuussa, podcast-haastattelussa Interceptille.

– Vaikuttaa selvältä, että maailmassa ei ole henkilöä, jota hän [Trump] rakastaisi enemmän kuin Venäjän presidenttiä. Aikooko hän yrittää jonkinlaista diiliä? Ehkä. Voinko minä tehdä asialle yhtään mitään? En.

Asiantuntijat eivät usko, että tapaus Snowden nousisi agendalle Trumpin ja Putinin keskusteluissa tänään. Politicon mukaan Putinille voi olla otollista, että Snowdenin tilanne pysyy muuttumattomana. Kriitikot sanovat, että Snowden on ollut silmiinpistävän hiljaa Venäjän autoritaarisista toimista samalla kun hän suositulla Twitter-tilillään moittii Trumpin hallintoa, Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisia ja maan teknologiajättejä.

Politico kirjoittaa, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on sanonut, että Snowden itse saa päättää, jääkö hän Venäjälle vai ei.

Lavrovin mukaan Putin ei koskaan ole keskustellut Snowdenista Trumpin hallinnon kanssa.