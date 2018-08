Poronhoitajat elävät ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa – ennätyskuuman kesän seuraukset eivät ole vielä selvillä

Kuivan ja kuuman kesän vaikutukset poronhoitoon ratkeavat syksyllä, kun nähdään, nouseeko maasta sieniä, kertoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila. Sienet ovat poroille tärkeää ravintoa talven varalle.

Ollilan mukaan ilmastonmuutoksen seurauksien kanssa eläminen ylipäätään on tuttua poronhoidolle. Vaikutukset näkyvät erityisesti talvisin, kun heittelevät talvisäät muodostavat lumeen kuoren, jonka alta porojen on vaikea löytää jäkälää. Tilannetta pitää korjata porojen lisäruokinnalla.

Kriisirahoitukselle ei pitäisi olla tarvetta

Ruotsissa porot ovat kärsineet kuivan kesän vaikutuksista, joihin ovat kuuluneet myös metsäpalot, kertoo The Guardian. Ruotsin poronhoitajat ovat vaatineet valtiolta rahallista apua tilanteesta selviämiseen. Ruotsissa vain saamelaiset hoitavat poroja, ja he huomauttavat kärsivänsä nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Suomessa poronhoidolle vuosittain maksettavat tuet on mitoitettu niin, että ne muodostavat tietyn turvaverkon poronhoitajien tuloille ja investoinneille, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö.

Tavanomaiset tuet muodostuvat poronhoidon rahoitus- ja rakennetuista, eloporotuista sekä petovahinkokorvauksista. Petokorvausten osuus on noin kahdeksan miljoonaa. Rakennetukiin on vuosittain varattu noin kolme miljoonaa. Lisäksi poronhoitajille maksetaan 28,50 euron tukea per eloporo, joita on Suomessa vajaat 200 000.

Paketista pitäisi Sirviön mukaan löytyä puskuria vaikeista vuosista selviämiseen.

– Toivon, ettemme joudu räätälöimään rahoitusta kriisiä varten, Sirviö sanoo. Hän kertoo henkilökohtaisen kokemuksen osoittaneen, että kriisituet eivät yleensä toimi. Niihin on vaikea saada rahaa ja niiden vaikutukset ovat lyhytaikaisia.

Sirviö on valtion edustaja paliskuntain yhdistyksen hallituksessa. Hän uskoo saavansa yhdistykseltä tilannekatsauksen kuivan kesän vaikutuksista poronhoitoon syyskuun alussa, kun yhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran.

“Me elämme markkinatalouden ehdoilla

.

Ollila sanoo, että poronhoidon tulonmuodostuksessa tuet ovat mitätön osanen.

– Se on ihan hyvä, koska nyt elämme markkinatalouden ehdoilla. Se on meille tärkeää, Ollila sanoo ja viittaa poronlihan hyvään menekkiin ja lihasta saatavaan hintaan.

Hän sanoo myös, että on asiatonta pitää petokorvauksia tukina.

– Ne ovat korvausta menetyksistä.

Paliskuntain yhdistys toivoo Sirviön lailla, että kriisirahoihin ei tarvitse turvautua. Ollila toivoo valtiovallan kuitenkin miettivän, miksi kuiva kesä on herättänyt puhetta kriisipaketeista muun maatalouden mutta ei poronhoidon kohdalla.