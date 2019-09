Porvoossa menossa suuri poliisioperaatio

Itä-Uudenmaan poliisilla on meneillään operaatio Porvoossa ja Tuusulassa, poliisi kertoo Twitterissä. Poliisi ei vielä kerro, mihin operaatiot liittyvät. Kyse on kotietsinnöistä, joiden yhteydessä on tehty myös kiinniottoja.

Operaatioista ei ole poliisin mukaan aiheutunut vaaraa sivullisille.

Tässä vaiheessa poliisi ei kerro asiasta enempää.

Silminnäkijät ovat kertoneet Ilta-Sanomille, että Porvoossa paikalla on kymmeniä poliisin yksiköitä ja helikopteri. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan operaatio ei liity taannoiseen Porvoon poliisiampumiseen.