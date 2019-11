Posti ei kulje – lakko alkoi ja voi kestää jopa kuukauden

Postilakko on alkanut, ja sen on määrä kestää jopa neljä viikkoa. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn laaja lakko koskee alkuun postinjakelua, käsittelyä ja kuljetusta.

Lakossa on alkuvaiheessa noin 9 000 työntekijää. Jos osapuolet eivät pääse sopuun, työtaistelutoimet laajenevat kahden viikon päästä myös toimihenkilö- ja myymälätehtäviin.

Lakko voi aiheuttaa viikkojen viivästymisiä postinjakelussa. Sanomalehtien varhaisjakelun on määrä toimia normaalisti.

PAU ilmoitti ensimmäisestä, kahden viikon mittaisesta lakosta lokakuussa. Eilen se kertoi uusista työtaistelutoimista, jotka venyttäisivät postilakon 8. joulukuuta asti.

Osapuolet tapaavat toisensa seuraavan kerran valtakunnansovittelijan johdolla ylihuomenna keskiviikkona. Työehtosopimusneuvotteluiden päättyminen tuloksettomina ei ollut kiinni mistään yksittäisestä kysymyksestä. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala arvioi viime viikolla tilannetta vaikeaksi.

– Osapuolten väliset näkemyserot ovat niin suuret, ettei työriitaa pystytty ratkaisemaan, hän totesi tiedotteessa.

Tukitoimia luvassa

Ilmailualan unioni jätti jo viime viikolla ennakkoilmoituksen myötätuntotyötaisteluista. Tukitoimet kohdistuvat postin käsittelyyn lentoasemilla. Niin ikään Merimies-Unioni on luvannut tukea lakkoa.

Myös muun muassa muilta kuljetusalan liitoilta odotetaan tukea postilaisten lakolle. Kukin liitto päättää itse tukitoimien laajuudesta.

Posti on varoittanut, että lakko voi vaikuttaa merkittävästi yhtiön tämän vuoden tulokseen. Loppuvuosi ja joulusesonki ovat tärkeät Postin tulokselle.

Yhtiö kertoi lokakuun lopussa julkistetussa osavuosikatsauksessaan, että sillä on ollut "laatuhaasteita" loppukesästä ja alkusyksystä. Syiksi Posti kertoi henkilöstövajeen, rekrytointiongelmat ja laittomat lakot.

Johto vaihtuu

Postin tilanne on viime viikkona ollut julkisuudessa myös siksi, että yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen ilmoitti erostaan lokakuun alussa. Ennen eroa kohuttiin Malisen korkeista ansioista. Hänen palkkansa ja palkkionsa olivat viime vuonna melkein miljoona euroa.

Kirjepostin määrä on ollut selvässä laskussa jo vuosia, ja tämä on aiheuttanut yhtiölle paineita muuttaa ja tehostaa toimintaansa. Esimerkiksi huhti–kesäkuussa osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 13 prosenttia vuoden takaisesta. Paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnat puolestaan ovat kasvattaneet liikevaihtoaan. Posti on myös laajentanut pakettiautomaattiverkostoaan voimakkaasti.

Eronsa yhteydessä Malinen kertoi täyttäneensä omistajan asettamat tavoitteet eli pitänyt Postin kannattavana, varmistanut yhtiön tulevaisuuden ja saattanut Postin pörssilistauskuntoon.

Valtio omistaa suoraan Posti Groupin osakkeista 50,1 prosenttia. Loput osakkeet ovat valtion sijoitus- ja kehitysyhtiön Vaken omistuksessa.

Valtionyhtiöiden omistajapolitiikkaa johdetaan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastossa. Vastuuministeri on SDP:n kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.