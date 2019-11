Posti-kiistan setvintä jatkuu – maanantaina uhkaavan lakkosuman kohtaloon odotetaan ratkaisua

Posti-kiistan selvittely jatkuu tänään, ja maanantaisten laajojen tukilakkojen kohtaloon odotetaan ratkaisua. Selvitysryhmä jätti eilen ratkaisuehdotuksen pakettilajittelijoita koskevaan kiistaan. Kiistan osapuolten Postin ja työntekijäosapuoli Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn on annettava vastaukset ehdotukseen kello 15 mennessä.

PAUn liittohallitus käsittelee ehdotusta kello 9 alkaen.

Neljän työmarkkinakonkarin antaman ratkaisuehdotuksen sisältö pysyi lauantaina salaisena.

Kello 10 alkaen aletaan lisäksi ratkoa valtakunnansovittelijan johdolla toista, PAUn ja Palvelualojen työantajat Paltan välistä varsinaista työehtosopimuskiistaa.

Lakkojen perumiseksi molempiin kiistoihin pitäisi saada sopu, PAU on kertonut. Pakettilajittelijoita koskeva kiista on kuitenkin ollut tulppana sille, että varsinaiseen työehtosopimuskiistaan saataisiin ratkaisu. Kyse on siitä, että Posti siirsi aiemmin syksyllä noin 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiöönsä Posti Palveluihin ja Teollisuusliiton halvemman työehtosopimuksen piiriin. PAU ei hyväksy siirtoa.

Sunnuntai on ratkaiseva päivä, koska jos sopua ei saada silloin syntymään, tukilakot laajenevat maanantaina. Pääkaupunkiseudun bussiliikenne menee todennäköisesti sekaisin, jos tukilakot toteutuvat. Tukilakkojen odotetaan näkyvän myös lento- ja laivaliikenteessä.

Jos sopu syntyy, lakkojen purkaminen vie alasta riippuen eri ajan, PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen on kertonut. Kaikkien lakkojen täydellinen peruminen tuskin Niemisen mukaan onnistuu.