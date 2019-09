Posti-kohun ääripäät: Toimitusjohtaja tienaa 82 000 euroa kuukaudessa, määräaikaiselle työntekijälle tehtiin 109 työsopimusta, kertovat Taloussanomat ja Iltalehti

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti työtaistelun sunnuntai-iltana vastalauseena Postin aikeille siirtää työntekijöitä Teollisuus- ja Medialiiton työehtosopimukseen. Lakon on määrä päättyä keskiviikkona puoliltaöin.

Lakkoilmoitus herätti jälleen keskustelun Postin säästökampanjoista, joita on kohdistettu henkilöstöön. Samalla johdon palkkioita on nostettu.

Taloussanomat uutisoi viikonloppuna, että Postin toimitusjohtaja Heikki Malisen kuukausipalkka on yli 82 000 euroa. Malinen on toiminut Postin toimitusjohtajana vuodesta 2012. Viimeisimpien neljän vuoden aikana Malisen palkka on noussut 65 prosenttia.

Taloussanomien mukaan myös johtoryhmän tienestit ovat kasvaneet tuntuvasti. Vielä vuonna 2014 johtoryhmän jäsenien palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna summa oli noussut yli kaksinkertaiseksi 3,6 miljoonaan euroon.

Posti: Valtaosa lähetyksistä toimitetaan normaalisti lakosta huolimatta

"Tavallisin työsuhteen kesto oli yksi viikko"

PAU on kertonut, että työtaistelutoimilla vastustetaan Postin "työehtoshoppailua, palkkojen ja työehtojen romuttamista". Yksi esimerkki tästä on Postille 13 vuotta työskennelleen "Jarmon" tarina, jonka Iltalehti julkaisi sunnuntai-iltana.

13 vuodesta "Jarmo" työskenteli kertomansa mukaan 2,5 vuotta määräaikaisessa työsuhteessa. Noiden reilun kahden vuoden aikana Jarmo allekirjoitti kaikkiaan 109 työsopimusta, joista lyhimmät olivat voimassa vain yhden päivän, Iltalehti kertoo.

– Tavallisin työsuhteen kesto oli yksi viikko, vaikka oli tiedossa, että minua tarvitaan myös seuraavina viikkoina. Saattoi olla, että perjantaina sopimuksen loputtua sanottiin, että maanantaina saa taas tulla, tarvetta on, Jarmo kertoo Iltalehdelle.

"Jarmo" ei enää ole Postilla töissä, mutta tuoreimmat uutiset ovat silti harmittaneet häntä.

– Se on nyt liian kova hulabaloo meneillään siellä. Luojan kiitos, pääsin sieltä pois.