Posti lupaa olla käyttämättä ylimääräistä vuokratyövoimaa lakon murtamiseen

Postin johto on torstaina keskustellut valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön kanssa vuokratyövoiman käytöstä. Keskustelu käytiin omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) aloitteesta.

Paatero vaati edellisiltana Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon ajaksi ja sanoi, ettei valtionyhtiöiden tule käyttää rikkurityövoimaa missään olosuhteissa.

– Ymmärrämme hyvin ministerin huolen siitä, ettei valtionyhtiön pidä käyttää vuokratyövoimaa lakon murtamiseen. Posti on sitoutunut pitämään tästä huolta. Olemme sopineet omistajaohjauksen kanssa, että Posti ei tule ylittämään aikaisemmin edunvalvonnalle ilmoitettua vuokratyön määrää lakon takia, lupasi Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto tiedotteessa.

Posti aikoo jatkossa julkistaa päiväkohtaiset tiedot käytetyn vuokratyövoiman määrästä merkittävissä toimipisteissään. Niihin kuuluvat Vantaan ja Liedon logistiikkakeskukset sekä Helsingin Postikeskus.

Perjantain luvut vuokratyövoiman käytöstä julkistetaan maanantaina.

Postin mukaan vuokratyövoiman osuus oli lokakuussa noin 11 prosenttia. Loppuvuoden Black Friday- ja joulusesonkeja varten Posti on palkannut vuosittain noin 3 000 jouluapulaista.

Palta: PAUn lakot osin laittomia

Työtuomioistuin on linjannut, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn lakko on osittain laiton, ilmoittaa työantajaa työriidassa edustava Palta. Paltan mukaan lakko on laiton siltä osin, kun se koskettaa Posti Palvelut -yhtiötä.

Palta linjaa tiedotteessaan, että työtuomioistuin on siten vahvistanut Postin näkemyksen, jonka mukaan PAU on erillisellä työehtosopimuksella sitoutunut ehdottomaan työrauhaan kyseisessä yhtiössä ainakin tammikuuhun saakka.

Posti Palvelut on Postin tytäryhtiö, jossa työskentelee varhaisjakelijoita ja pakettilajittelijoita. Heihin sovelletaan Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä jakelualan työehtosopimusta.

– Posti Palvelut -yhtiössä työnantaja ja työntekijäliitto ovat yhdessä sitoutuneet ehdottomaan työrauhaan. Kun sopimus on voimassa, ovat kaikki työtaistelutoimet yhtiössä laittomia, totesi Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto tiedotteessa.

– Odotamme, että PAU noudattaa työtuomioistuimen päätöstä, ja että Posti Palveluissa työskentelevät PAUn jäsenet palaavat töihin pikaisesti.

PAUn käynnissä olevan työtaistelun osittaisella laittomuudella voi olla vaikutuksia myös ilmoitettuihin tukilakkoihin, katsoo Palta. Paltassa selvitetään asiaa parhaillaan.

Muissa Postin yhtiöissä lakot jatkuvat entiseen tapaan.

Postilakkoa sovitellaan huomenna valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla.

Suomen Varustamot: Merimies-Unionin tukitoimet vaarantavat ulkomaankauppaa

Suomen Varustamot varoittaa, että Merimies-Unionin tukitoimet Postin lakkolaisille vaarantavat Suomen ulkomaankauppaa ja aiheuttavat taloudellisia menetyksiä suomalaisille aluksille.

Varatoimitusjohtaja Hans Ahlströmin mukaan vaaraan joutuu myös Suomen lipun alla kulkeva laivaliikenne.

– Se kohdistuu yksinomaan Suomen lipun alla kulkeviin aluksiin. Jo se, että tulee tukilakkouhka vaikuttaa matkustajien varauskäyttäytymiseen, ja sama koskee tietysti myös rahteja. Tavarantoimittajat ottavat sen varmemman vaihtoehdon, joka ei ole Suomen lippu, Ahlström sanoi STT:lle.

Ahlström kertoi, että Suomeen laivalla kulkevasta tavaraliikenteestä yli 30 prosenttia kulkee Suomen lipun alla. Matkustajaliikenteessä osuus on puolet.

– Suomalaiset alukset eivät ole näin liikenteen sujuvuuden kannalta yhtä toimintavarmoja kuin ulkomaalaiset alukset, Ahlström totesi.

Ahlströmin mukaan Merimies-Unionin tukitoimet ovat näkyneet heti varustamojen liiketoiminnassa. Liiton päättämät tukitoimet laajenevat täyteen mittaansa maanantaina 25. marraskuuta, ellei postilakkoa saada sitä ennen lopetettua.

Ensi viikolla uusia toimia

Ahlström kommentoi Merimies-Unionin päätöstä aloittaa maanantaista alkaen mittavat tukitoimet Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn lakon tueksi. Tukilakot kestävät niin kauan, kunnes kiista on ratkaistu.

Rautatiealan Unioni RAU taas aikoo pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen vuorokaudeksi. Kyse on saarrosta, joka pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen tiistai-illasta alkaen.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti torstaina tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina. Myös Sähköliitto ilmoittautui PAUn tueksi ja sanoi olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.

Merimies-Unioni ilmoitti kolmessa vaiheessa etenevistä tukitoimista, jotka alettuaan kestävät niin kauan kunnes postilakossa saadaan ratkaisu. Toimet alkaisivat ensi maanantaina aamukuudelta, josta lähtien Postin kuljetukset jätetään satamiin kotimaanliikenteen yhteysaluksilta, lautoilta ja losseilta. Ulkomaanliikenteessä Postin kuljetuksia ei oteta enää lasti- ja ropax-aluksille eikä matkustaja-autolautoille.

Ensi viikon torstaista alkaen lopetetaan ropax- ja matkustaja-autolauttojen autokansilla tapahtuva lastinkuljetus. Autokansille ei enää oteta rekkoja, säiliöautoja eikä irtoperiä. Henkilö- ja linja-autojen kuljetukset autokansilla voivat jatkua. Merimies-Unionin jäsenet eivät enää lähde jäänmurtajien mukana merelle.

Sitä seuraavana maanantaina 25. marraskuuta tukitoimet laajenisivat uudelleen. Merimies-Unionin jäsenet eivät silloin enää seuraisi Suomen satamista lähteviä aluksia merelle, joten koko Suomen kauppalaivasto seisahtuisi.

– Se olisi täysi stoppi, kun tullaan Suomeen satamiin, Ahlström kuvasi.

Merimies-Unioni tuomitsee Postin toimet työntekijöidensä palkka- ja työehtojen leikkaamiseksi ja PAUn lakon murtamiseksi. Se kertoo tarvittaessa harkitsevansa tukitoimien laajentamista.

AKT:n ilmoitusta odotellaan

RAUn saarto päättyy keskiviikkoiltana. Henkilöliikenne liikkuu normaalisti työtaistelun aikana.

RAUn tiedotteen mukaan liitto ei hyväksy Postin esittämiä kohtuuttomia heikennyksiä työehtoihin eikä keinoja, joilla Posti niitä hakee.

– On erittäin valitettavaa, että tällaisiin tukitoimiin jouduttiin ryhtymään, mutta Postin työkiista on ollut surkuhupainen näytelmä seurattavaksi, eikä se ratkea ilman vaikuttavia Postin ulkopuolisia tukitoimia, RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki sanoo tiedotteessa.

– Kiistan osapuolilla on nyt muutama päivä aikaa löytää sopu. Toivottavasti aika käytetään viisaasti. Rautatiealan Unioni on valmis koventamaan toimia, mikäli työrauhan löytyminen sitä edellyttää, Palomäki jatkaa.

Saarron aikana Finrailissa työskentelevät RAUn jäsenet eivät osallistu rautateiden tavaraliikenteen turvaamiseen eivätkä ohjaamiseen. Saarron ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat tehtävät.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) on valmistautunut kertomaan tukipäätöksistään viikon loppuun mennessä.