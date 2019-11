Posti, vanhukset ja eläkkeet jälleen kyselytunnin asialistalla, perussuomalaiset huolissaan hallinto-oikeuksien ruuhkista

Eduskunnan kyselytunnilla kiisteltiin jälleen vanhustenhuollosta, eläkkeistä ja Postista . Perussuomalaiset nosti lisäksi kyselytunnilla esille hallinto-oikeuksien ruuhkat.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps.) kysyi, onko hallituksella oikea käsitys oikeuslaitosten tilasta. Meren mukaan ulkomaalaisasioihin on jouduttu kohdentamaan resursseja maankäytöstä, rakentamisesta ja kunnallisasioista. Hänen mukaansa suomalaisen rakennuslupaa koskeva asia seisoo mapissa ö samaan aikaan kuin turvapaikanhakijan oikeusturvasta huolehditaan.

– Oleskelulupa-asioiden käsittelyyn on myönnetty lisäresursseja eikä ulkomaalaisasioiden lisääntyminen vaikuta muiden asiaryhmien käsittelyyn, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) vastasi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) painotti, että Suomessa eletään oikeusvaltiossa eikä ihmisiä pitäisi asettaa vastakkain.

– Me olemme täällä yhdessä keskustelleet muun muassa Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmasta, jonka keskiössä on se, että me puheenjohtajamaana edistämme oikeusvaltiota ja oikeusvaltiosta saa hakea turvapaikkaa. Oikeusvaltion pitää turvata ihmis- ja perusoikeudet ihan jokaiselle. Tässä ei aseteta vastakkain suomalaista ja muualta tulleita, Ohisalo sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinonen viittasi kysymyksessään edelliseen kyselytuntiin, jossa pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi, että työeläkejärjestelmästä voidaan irrottaa rahaa pieniin eläkkeisiin noin 200–300 miljoonaa euroa vuodessa.

Korotuksella olisi Rinteen mukaan tarkoitus kompensoida sitä, että perhevapaiden ajalta alkoi kertyä eläkettä vasta vuonna 2005. Heinonen halusi kuulla, keitä asiantuntijoita Rinne oli kuullut, sillä heitä ei ole näkynyt julkisuudessa.

Rinteen mukaan asiantuntijat liittyvät suoraan eläkejärjestelmään, mutta he eivät halua puhua asiasta julkisesti julkisen paineen takia, vaan haluavat puhua asioista kahden kesken.

Kristillisten Laukkasen mukaa n rahat vanhustenhoitoon pitäisi olla nyt eikä vasta huomenna

Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen viittasi tämänviikkoisiin uutisiin, joissa kerrottiin, että aluehallintovirastojen työmäärä on lähes kolminkertaistunut vanhusten hoidon epäkohtiin liittyvien yhteydenottojen takia. Laukkanen kritisoi hallitusta siitä, että vanhustenhoidon tilanne on ollut tiedossa jo pitkään, mutta silti 0,7 henkilöstömitoitus saadaan vasta seuraavan vaalikauden vaihteeseen.

Laukkanen kysyi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.), eikö vanhustenhoidon rahoitus pitäisi löytyä nyt eikä vasta huomenna.

– Te sanoitte jotain sellaista todistusta, jota en itse ole sanonut. Tämä uudistus myöskään hoitajamitoituksen osalta ei jää seuraavan hallituskauden harteille.

Kiurun mukaan kentälle on kuitenkin annettava armoa, jotta hoitajia saadaan lisää.

Nykyisin hoitajamitoituksesta on olemassa 0,5 laatusuositus. Hallitus aikoo kirjata lakiin sitovan 0,7 vähimmäishenkilöstömitoituksen vanhusten tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Mitoitukseen lasketaan mukaan hoitajien lisäksi muun muassa hoiva-avustajat.

Henkilöstömitoitus 0,7 työntekijää asiakasta kohti astuu voimaan elokuun alussa ensi vuonna. Mitoituksessa on kuitenkin siirtymäaika, joka kestää huhtikuuhun 2023 asti. Tuosta alkaen henkilöstömitoitus ei enää saisi olla alle 0,7 työntekijää asiakasta kohti missään yksikössä.

Liike Nytin Harry Harkimo puolestaan kysyi omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä Sirpa Paaterolta (sd.), miksi tämä puuttuu koko ajan Postin toimintaan ja mitä hän aikoo Postille ylipäätään tehdä.

Paatero sanoi, että jo vuosia sitten omistajan tahtotila olisi pitänyt linjata, sillä tiedossa on ollut kirjeiden määrän väheneminen. Paateron mukaan tätä ei ole tehty ja Posti on sen takia kipuillut. Paateron mukaan sen takia työryhmä on miettimässä vaihtoehtoja, että minkälaisia isoja linjauksia Postissa tehdään.