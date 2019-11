Postilakon osapuolet tapaavat iltapäivällä valtakunnansovittelijan luona – näin lakot ja tukitoimet uhkaavat laajeta lähiviikkoina

Postilakon osapuolet tapaavat tänään iltapäivällä valtakunnansovittelijan luona Helsingissä. Kello 14 alkavia neuvotteluja on varauduttu jatkamaan tarvittaessa myöhään.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta olivat viimeksi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan luona perjantaina. Tuolloin Piekkala ei antanut sovintoehdotusta kiistaan.

Sekä PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen että Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kuitenkin sanoivat perjantaina, että neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä.

Postin myymälät lakkoon viikon päästä

Postilakkoa on tähän mennessä jatkunut viikon verran. PAU ilmoitti alun perin kahden viikon lakosta, mutta on sittemmin laajentanut lakon kestoa neljään viikkoon. Työnseisaus jatkuu siis tämänhetkisten tietojen mukaan 8. joulukuuta asti, ellei työehtosopimuksia koskevaan kiistaan löydy sopua sitä ennen.

Ensi vaiheessaan lakko koskee postin käsittelyä, kuljetusta ja jakelua, ja sen piirissä on noin 9 000 työntekijää.

Erityisesti kirjeiden ja aikakauslehtien toimitukset viivästyvät jopa viikkoja, Posti on kertonut. Niistä vain pieni osa on saatu toimitettua, ja toimituksissa on alueellisia eroja. Jos lakko jatkuu koko ilmoitetun ajan, viimeiset lähetykset toimitetaan mahdollisesti vasta ensi vuoden puolella.

Sanomalehtien varhaisjakeluun lakko ei vaikuta. PAU on myös rajannut lakon ulkopuolelle turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt, kuten ruoka- ja lääkelähetykset.

Kahden ensimmäisen viikon jälkeen eli 25. marraskuuta alkaen PAUn lakko laajenee niin, että se koskee myös myymälä- ja toimihenkilötehtäviä. Silloin sen piirissä olisi yhteensä noin 10 000 Postin työntekijää.

Saariston postinjakelu seisahtumassa

Myös PAUn muilta työntekijäliitoilta saamat tukilakot hidastavat postintoimitusta. Ilmailualan Unionin IAU:n tukilakko on lopettanut postinlajittelun lentoasemilla. Euroopan ulkopuolelta tulevat tai sinne lähtevät lähetykset toimitetaan vasta lakon jälkeen. Myös luukkuun jaettavien kansainvälisten kirjeiden ja lehtien toimitus keskeytyy.

Kotimaan ja EU-alueen pakettitoimituksille lakon merkitys on vähäinen. Osa paketeista kulkee normaalisti, ja osassa voi olla päivien viiveitä.

Maanantaina alkava Suomen Merimies-Unionin tukilakko uhkaa myös saariston postinjakelua. Sen myötä kotimaanliikenteen yhteysaluksille, lautta-aluksille ja losseille ei oteta enää Postin kuljetuksia. Tukitoimi koskee myös ulkomaanliikenteen lasti-aluksia, ropax-aluksia ja matkustaja-autolauttoja.

Tukitoimia ilmoitettu erityisesti tavaraliikenteeseen

Ellei sopua synny, myös monet muut tukilakot uhkaavat alkaa maanantaina. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rautatiealan Unioni RAU ovat kertoneet yhdessä pysäyttävänsä rautateiden tavaraliikenteen maanantaina ja tiistaina. Toimet eivät vaikuttaisi rautateiden henkilöliikenteeseen.

Tavaraliikenteeseen vaikuttavat myös Merimies-Unionin tukilakot, jotka laajenevat ensi torstaina ja sitä seuraavana maanantaina.

Mukaan olisi tulossa tukilakollaan myös Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. Sen tukitoimet laajenevat myös asteittain niin, että keskiviikosta alkaen lähes koko AKT:n jäsenistö on ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa. Liitto on lisäksi ilmoittanut olevansa valmis kertomaan tarvittaessa yhä uusista tukitoimista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.