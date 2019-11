Postin hallitus kiistää pääministeri Rinteen väitteet – puheenjohtaja: Postille ei ole esitetty, että valtio-omistaja vastustaisi pakettilajittelun liikkeenluovutusta

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola sanoo, että Postille ei ole esitetty missään vaiheessa valmistelun aikana suullisesti tai kirjallisesti, että valtio-omistaja vastustaisi pakettilajittelun liikkeenluovutusta Posti Palveluihin .

Pohjolan mukaan Postilla ja omistajaohjauksella on ollut jatkuva keskusteluyhteys, missä myös virkamiehet ovat olleet keskeisessä roolissa.

– Kuten julkisuudessakin on todettu, Posti on informoinut ministeriä liikkeenluovutusta koskevista suunnitelmista valmistelun aikana. Jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille, olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, Pohjola korostaa tiedotteessa.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi eilen eduskunnan kyselytunnilla, että omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) olisi ilmoittanut valtio-omistajan vastustuksesta Postin hallitukselle sen jälkeen kun hallitus esitteli kokouksessa 21. elokuuta tekemiään päätöksiä.

– Postin hallitus esitteli Paaterolle päätöksiä, joiden mukaan Postin hallitus oli päättänyt, että 8 100 ihmistä siirretään 1. marraskuuta toiseen yritykseen ja että 700 Postin pakettilajittelijaa siirretään toiseen sopimukseen 1. marraskuuta. Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle, omistajalle, käy. Tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta 28. päivänä. 700 ihmistä siirrettiin. Se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa, Rinne sanoi kyselytunnilla.

Paateron erityisavustaja viestitti STT:lle, että omistajaohjausministeri ei kommentoi tällä hetkellä asiaa.

Pohjolan mukaan omistajaohjausministeri esitti 3. syyskuuta aikalisää Postin työehtosopimusten muuttamisessa, mutta tämän jälkeen omistajaohjaus ei ole vaatinut liikkeenluovutuksen perumista.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi tänään asiaa Twitterissä.

– Rinteen aiemmat puheet olivat jo heikolla jäällä, mutta nyt näyttää selvältä, että Rinne on tietoisesti yrittänyt johtaa eduskuntaa harhaan. Näin toimiva pääministeri ei ansaitse eduskunnan luottamusta.

Oppositiopuolueista kokoomus, kristillisdemokraatit ja nyt-liike ilmoittivat keskiviikkona jättävänsä välikysymyksen Posti-sotkusta. Puolueet haluavat selvyyttä, antoivatko Rinne ja Paatero oikeaa tietoa eduskunnalle Postin pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen siirrosta.

Pakettilajittelijoiden kohtalo äityi lakkosumaksi

Pakettilajittelijat siirrettiin syksyllä tytäryhtiö Posti Palveluiden työntekijöiksi ja työnantajalle edullisempaan työehtosopimukseen. Työntekijöitä edustavalle Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUlle tämä ei sopinut. Tilanne kärjistyi postityöntekijöiden lakoksi sekä tukilakoiksi.

Keskiviikkona kiista ratkaistiin niin, että liikkeenluovutus pysyy voimassa, mutta 700 lajittelijan osalta työehdot määräytyvät työnantajien Paltan ja PAUn samalla hyväksytyn työehtosopimuksen mukaan.

Posti on kokonaan valtion omistama yhtiö. Siksi hallituksen roolia pakettilajittelijoiden siirrossa on pyritty selvittämään. Paatero on vedonnut siihen, että Postin tarkat suunnitelmat ja päivämäärät olisi kirjattu epäselvästi eikä hän siksi olisi ollut riittävän hyvin informoitu tilanteesta.