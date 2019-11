Postin paketit satoivat kilpailijoille lakon aikana, yrityksillä kymmenien prosenttien kasvua pakettivirroissa – uudet työehtosopimukset saanut Posti pohtii yhä toimintansa kehittämistä

Uusissa postialan työehtosopimuksissa on Postin mukaan "oikeansuuntaisia elementtejä", jotka auttavat yhtiötä pärjäämään alan kilpailussa. Posti aikoo kuitenkin jatkaa toimintansa kehittämistä myös noin kaksi vuotta kestävien sopimuskausien aikana.

Postipalveluiden johtajan Yrjö Eskolan mukaan seuraavista askelista on tarkoitus keskustella sekä työntekijöiden kanssa paikallisesti että valtakunnallisesti liittotasolla.

– On hirveän tärkeää, että rakennamme polkuja eteenpäin jo kahden vuoden aikana, eikä vasta sen lopulla tai jälkeen.

Eskolan mukaan vastasolmitut työehtosopimukset lisäävät joustavuutta työvuorojen suunnitteluun, paikallisen sopimisen mahdollisuuksia sekä tuovat mahdollisuuden jakaa kirjeitä ja aikakauslehtiä aamujakelussa sanomalehtien mukana.

– Mukana on oikeansuuntaisia elementtejä, jotka auttavat Postia pärjäämään kilpailussa.

Muutoksista viimeinen ei Eskolan mukaan tarkoita sitä, että Posti siirtyy jakelussaan automaattisesti yhteen jakeluun vuorokaudessa.

– Näemme, että sillä tulee olemaan alueellisia ja asiakastarpeista riippuvia eroja. Rajoitteen poistuminen ei tarkoita, että siihen sännätään kaikkialla tai että siihen mentäisiin saman tien.

Posti: ei laskelmia lakkomenetyksistä

Eskola on tyytyväinen, että työrauha palautuu yhtiöön vaikeiden neuvottelu- ja työtaistelutilanteiden jälkeen. Posti ei ole laatinut laskelmia siitä, millaisia menetyksiä sille aiheutui lakosta. Edellisen osavuosituloksen yhteydessä Posti arvioi, että mahdollisella lakolla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen.

Eskolan mukaan Posti tarkastelee menetyksiä myöhemmin. Nyt yhtiö keskittyy toiminnan normalisointiin ja sesonkikauden hoitamiseen.

– Keskitymme hoitamaan verkkokaupan sesongin, Black Fridayn ja joulukauden hyvin. Kun tästä on selvitty, ymmärrämme senkin, mikä menetys on ollut.

Postipalveluja koskeva sopimus on voimassa noin kaksi vuotta lokakuun 2021 loppuun ja pakettilajittelijoiden sopimus hieman pidempään, tammikuuhun 2022. Postin työsuhdelakimies Anssi Heiliö kertoi keskiviikkona STT:lle, että pakettialan pidennyksessä oli kyse työrauhan varmistamisesta tärkeän joulusesongin aikana. Nyt Posti kärsi lakosta sille tärkeän loppuvuoden sesongin aikana.

Paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto on ylittänyt perinteisten postipalveluiden liikevaihdon. Niiden yhteinen kannattavuus on jonkin verran parantunut alkuvuoden aikana. Eri toimintojen kannattavuutta Posti ei kommentoi.

Tutkija: joustavuus isojen yhtiöiden ongelma

Postin kykyä pärjätä kilpailussa on arvuuteltu. Logistiikkaan perehtynyt tutkija Tomi Solakivi huomauttaa, että muissa maissa moni valtiolähtöinen toimija on osoittanut pärjäävänsä postibisneksessä markkinaehtoisessa kilpailussa. Solakivi on kauppatieteiden tohtori ja yliopisto-opettaja Turun yliopistossa.

– Deutsche Postin perilliset on hyvä esimerkki siitä, että valtiollisesta postista on lähdetty liikkeelle ja laajennettu laajempaan logistiikkamarkkinaan.

Deutsche Post listautui pörssiin vuonna 2000. Saksan valtio omistaa siitä nykyään viidenneksen.

Solakiven mukaan Postilla on asemansa vuoksi selkeitä etuja. Esimerkiksi yhtiön markkina-asema pakettiliiketoiminnassa on hyvä. Toisaalta koko tuo tutkijan mukaan haasteita kaikille suurille toimijoille.

– Kääntöpuolella on se, mikä koskee kaikkia isoja toimijoita. Laaja toiminta näkyy haasteina joustavuudessa. Kun on isot volyymit, ei välttämättä pystytä yhtä ketterästi toimimaan kuin erikoistuneet yritykset.